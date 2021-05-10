أسرع طريقة لعمل المعمول الهش لعيد الفطر بطعم ومذاق رائع وتكاليف بسيطة

المعمول من الحلويات الشرقية التي لها عدد كبير من محبيها وهي من أفضل الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر المبارك ويمكن عمل المعمول بعدد كبير من الطرق وهناك بحث كبير عن طريقة عمل المعمول الهش بتكاليف بسيطة وسهلة التحضير في البيت وقد حقق نجاح رائع ومذاق أحلى من محلات الحلواني وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمل المعمول الهش في مقاله اليوم وهي مقدمة لكل محبي المعمول في الوطن العربي ككل

المكونات الأساسية المطلوبة عند تحضير المعمول الهش

المعمول الهش من أكثر الحلويات والمعجونات تحضير في الوقت الحالي بسبب قرب شهر شوال والأحتفال بعيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢ هجرياً وسوف نوضح لكم كافة المقادير المطلوبة من أجل عمل المعمول الهش بأقل التكاليف الممكنة

إحضار خمسة أكواب من الدقيق الأبيض لعمل المعمول مع كوب من الحليب

توفير مقدار كوب من الزبدة أو السمن للتحضير

يجب توفير زيت نباتي مثل زيت الذرة عند التحضير

أيضاً ملعقة كبيرة من البايكنج باودر مع مجموعة من بهارات المعمول الهش مثل حبة البركة وكذلك الشمر والملبل ولكن الكمية على حسب الرغبة عند التحضير

توفير العجوة أو التمر معجون بالزبدة النباتي أو معجونة بالسمنة وبذلك تم تجهيز المكونات المطلوبة لعمل المعمول الهش

في البداية عند تحضير طبق المعمول الهش لابد من توفير الدقيق في إناء كبير مع وضع بهارات المعمول الهش عليها

يجب التقليب جيداً كل من الحليب مع الزيت النباتي أو زيت الذرة وكذلك الزبدة وخلطهم جميعاً حتى يذوب

ثم بعد ذلك اسكبي فوقه خليط من الدقيق والبايكنغ باودر مع التقليب الجيد

ثم قومي بالعجن جيداً حتى أن تصبح عجينة المعمول الهش لينة ولها شكل ناعم عند التحضير النهائي لمعمول العيد

بعد ذلك خذي قطعة من عجينة المعمول الهش وقومي بتشكيل المعمول بأشكال كثيرة مختلفة مع وضع حشو المعمول الهش على حسب الرغبة

ضعي بعد ذلك أشكال المعمول الهش في صينية مع دهنها بالزيت النباتي ثم وضع طبق المعمول في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون وبذلك يكون جاهز للتحضير

طريقة تحضير المعمول الهش بتكاليف بسيطة وسهلة في البيت