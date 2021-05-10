طريقة عمل الحمص في المنزل بأقل التكاليف

الحمص من الأغذية التي لها قيمه واهميه بدرجه عاليه وتحتوى على العديد من الفوائد والكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة للام الحامل ويقوم الحمص بدعم البشرة لاحتوائه على الاوميغا بالإضافة إلى انه يقوم بتحسين الحالة المزاجية إلى الأفضل بشكل كبير وذلك بسبب احتوائة على الأحماض ألأمينيه وأيضا يساعدك الحمص على بناء جسم قوى كما يحتوى على ألياف التي يحتاجها الجسم.

طريقة عمل الحمص

يساعد الحمص علي سلامة الجهاز الهضمي الذي يعانى منها الكثير ويمكن اعدد أطباق مختلفة من الحمص وبطرق مميزه لعمل حمص بالطحينة بأقل المكونات المتوفرة في المنزل.

كوبان من الحمص المسلوق.

كوب ونصف من الليمون.

نصف كوب من الزيت.

8 ملاعق صغيره من ألطحينه.

عشرة ملاعق كبيره من ماء سلق الحمص.

اضف الملح حسب رغيتك.

تقومي بوضع جميع المكونات في الخلاط.

نقوم بخلط المواد معا بطريقه جيد حتى ينتج لدينا خليط.

قوم بنقل الخليط بعد هذا إلى طبق التقديم وقم بتزينه كما تريد بزيت الزيتون والسماق والبقدونس.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل حمص عراقى

الحمص العراقي من الأطباق الشهية واللذيذة والمشهورة فى الوطن العربي واكثر انتشار فى سوريا ويحتل الحمص المرتبة الأولي على وجبة الإفطار ويفضل الجميع تناوله صباحا.

كوب من الحمص المجفف

نصف ملعقة صغيرة من بايكربونات الصوديوم.

نصف كوب من الطحينة.

ملعقة ضفيرة من الكركم .

كوبان من مرق الدجاج أو يمكن استبدالها بأربعة أكوب ماء

. فصان من الثوم المهروس مع الملح.

اضف عليه الليمون.

تقوم بوضع الحمص في وعاء ونضيف اليه ماء والبايكروبونات حيث ننقعه قبل الاستعمال بليله واحده.

تقوم بتصفية الحمص من مائه وتقوم بغسله بشكل جيد ونضيف ألية قدر من مرق الدجاج او ماء ثم قوم بوضعه على نار هادئه وتنتظر ألي أن يغلى لنضيف بعد ذلك الكركم ونترك المكونات لتغلى على نار هادئه مدة 60 دقيقه حتى يصبح الحمص لينا بعدها نقوم بتصفيته.

المكوناتطريقة تحضير الحمص