ماهو الفحم النشط وما فوائده الصحية

حبوب الفحم النشط دوت الخليج حبوب مصنعة من الفحم ومواد نباتية، وتعد حبوب الفحم الشائع استخدامها مؤخرًا دواء طبي يؤخذ لعلاج عدد من الحالات الصحية، وموقع "ويب طب" عدد مجموعة من الحالات الصحية التي يمكن علاجها بالفحم النشط، وهي:

فوائد الفحم النشط

يشاع استخدام حبوب الفحم لعلاج حالات التسمم بالأدوية، وتوصف كعلاج طارئ وأولي للتخلص من تناول جرعات زائدة من الأدوية مثل الأسبرين.

الفحم النشط فعال في تخليص الجسم من السموم والفضلات وهو ما يعود بالفائدة على صحة الكلى، وبالتالي فإن حبوب الفحم تعزز صحة الكلى وتقي من أمراضها.

من فوائد حبوب الفحم أنها تؤخذ كعلاج طبي عند الإصابة بمتلازمة رائحة السمك، وهذه المتلازمة عبارة عن حالة طبية جينية تسبب ظهور رائحة شبيهة بالسمك لجسم المصاب.

أكثر استخدامات لحبوب الفحم النشط دوت الخليج خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وبالتالي فهي تناسب مرضى الكوليسترول.

تؤخذ حبوب الفحم النشط بدون وصفة طبية لعلاج مشاكل الهضم مثل النفخة والغازات وتقلصات البطن، وكذلك تعمل على تطهير الأمعاء.

حبوب الفحم النشط تحتوي على عشبة السنامكي وبالتالي يمكن أن تعالج الإمساك.

من فوائد حبوب الفحم الشط الصحية تحسين حركة الأمعاء الطبيعية وعلاج عسر الهضم.

مسحوق حبوب الفحم يستخدم في تبيض الأسنان، ويمكن أن تدخل مكونات حبوب الفحم في تركيب أنواع من معجون الاسنان التي تعمل على التبييض.

هنالك عدد من الأقنعة العلاجية والتجميلية للبشرة تتكون من الفحم النشط، فهو يساعد على تنظيف البشرة وتحسين ملمسها.

تدخل حبوب الفحم في عدد من الوصفات المنزلية التجميلية للبشرة والجلد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.