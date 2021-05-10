طريقة المسخن باستخدام عجينة السمبوسة

المسخن بعجينة السمبوسة، المسخن باستخدام عجينة السمبوسة واحد من المعجنات الشهيرة والمعروفة بمذاقها اللذيذ كما وأنها ذات محتوى مرتفع من القيم الغذائية ولا تحتاج وصفة المسخن بعجينة السمبوسة لوقت طويل لتحضيرها لأنها تستغرق فقط مدة من 30 حتى 40 دقيقة وتصبح جاهزة على الأكل كما وأنها واحدة من وصفات عديدة من أنواع المسخن نتمنى أن تنال إعجابكم. مكونات المسخن بعجينة السمبوسة مكونات المسخن بعجينة السمبوسة تنقسم مقادير المسخن بعجينة السمبوسة إلى: مقادير عجينة المسخن دقيق أبيض: كوبان كاملان ويتم نخلهما.

زيت نباتي أي زيت: نصف كوب.

ماء فاتر: نصف كوب.

دقيق ذرة: ملعقة ذات حجم كبير.

ملح طعام خشن: ملعقة ذات حجم صغير. مقادير حشوة المسخن كمية زيت نباتي حسب الحاجة.

ثلاث حبات من البصل نقطعها مثل الشرائح.

صدر دجاج واحد حجمه كبير.

كمية ملح طعام حسب الاحتياج.

كمية من بودرة الفلفل الأسود حسب الاحتياج.

ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من السماق. خطوات عمل المسخن بعجينة السمبوسة نحضر قدر عميق لنضع به المقادير الجافة لتحضير عجينة المسخن ونخلط تلك المكونات الجافة بشكل جيد.

نقوم بإضافة كمية الماء الفاتر وبعدها كمية الزيت النباتي مع العجن الجيد لجميع المقادير حتى يتشرب الدقيق السائل.

نترك العجين بعد عجنه جيدًا وتشربه للماء في ذلك القدر ونستخدم القماشة لتغطيته ونضعه على جنب مدة كافية لا تقل عن نصف ساعة لتختمر.

في تلك الفترة نحضر حشوة المسخن حيث نضع قدر على النار بها كمية زيت مناسبة ونترك الزيت يسخن.

ومن ثم نضيف شرائح البصل ونقليها مع الزيت جيدًا حتى تقترب من الذبول.

نأخذ صدر الدجاج بعد سلقه وتفتيته ونضيفه للبصل ونضع التوابل على الدجاج ونحركهم سويًا.

أثناء التقليب نضع مقدار 2 ملعقة زيت ونستمر في التقليب مرة أخرى ونرفع القدر عن النار ليهدأ.

نخرج العجين من الوعاء ونفرده على سطح نظيف ونقطعه مثل الدوائر ونضع بكل دائرة مقدار ملعقة حشوة ونغلق العجين جيدًا.

وتوضع كرات المسخن في مقلاة بها زيت ساخن لقليه وتقدم ساخنة. مقادير عجينة المسخنمقادير حشوة المسخنخطوات عمل المسخن بعجينة السمبوسة الوسوم

المسخن بعجينة السمبوسة، المسخن باستخدام عجينة السمبوسة واحد من المعجنات الشهيرة والمعروفة بمذاقها اللذيذ كما وأنها ذات محتوى مرتفع من القيم الغذائية ولا تحتاج وصفة المسخن بعجينة السمبوسة لوقت طويل لتحضيرها لأنها تستغرق فقط مدة من 30 حتى 40 دقيقة وتصبح جاهزة على الأكل كما وأنها واحدة من وصفات عديدة من أنواع المسخن نتمنى أن تنال إعجابكم. مكونات المسخن بعجينة السمبوسة مكونات المسخن بعجينة السمبوسة تنقسم مقادير المسخن بعجينة السمبوسة إلى: مقادير عجينة المسخن دقيق أبيض: كوبان كاملان ويتم نخلهما.

زيت نباتي أي زيت: نصف كوب.

ماء فاتر: نصف كوب.

دقيق ذرة: ملعقة ذات حجم كبير.

ملح طعام خشن: ملعقة ذات حجم صغير. مقادير حشوة المسخن كمية زيت نباتي حسب الحاجة.

ثلاث حبات من البصل نقطعها مثل الشرائح.

صدر دجاج واحد حجمه كبير.

كمية ملح طعام حسب الاحتياج.

كمية من بودرة الفلفل الأسود حسب الاحتياج.

ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من السماق. خطوات عمل المسخن بعجينة السمبوسة نحضر قدر عميق لنضع به المقادير الجافة لتحضير عجينة المسخن ونخلط تلك المكونات الجافة بشكل جيد.

نقوم بإضافة كمية الماء الفاتر وبعدها كمية الزيت النباتي مع العجن الجيد لجميع المقادير حتى يتشرب الدقيق السائل.

نترك العجين بعد عجنه جيدًا وتشربه للماء في ذلك القدر ونستخدم القماشة لتغطيته ونضعه على جنب مدة كافية لا تقل عن نصف ساعة لتختمر.

في تلك الفترة نحضر حشوة المسخن حيث نضع قدر على النار بها كمية زيت مناسبة ونترك الزيت يسخن.

ومن ثم نضيف شرائح البصل ونقليها مع الزيت جيدًا حتى تقترب من الذبول.

نأخذ صدر الدجاج بعد سلقه وتفتيته ونضيفه للبصل ونضع التوابل على الدجاج ونحركهم سويًا.

أثناء التقليب نضع مقدار 2 ملعقة زيت ونستمر في التقليب مرة أخرى ونرفع القدر عن النار ليهدأ.

نخرج العجين من الوعاء ونفرده على سطح نظيف ونقطعه مثل الدوائر ونضع بكل دائرة مقدار ملعقة حشوة ونغلق العجين جيدًا.

وتوضع كرات المسخن في مقلاة بها زيت ساخن لقليه وتقدم ساخنة. مقادير عجينة المسخنمقادير حشوة المسخنخطوات عمل المسخن بعجينة السمبوسة

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