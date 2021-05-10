أسهل طريقة لتحضير مسخن الباستا في المنزل

أسهل طريقة لتحضير مسخن الباستا، تعددت طرق تحضير المسخن وتنوعت وهناك بعض الطرق المعينة التي تعجب الكثير من الأشخاص مثل مسخن الباستا وذلك لأنه غني بعناصر غذائية مفيدة للجسم كما أنه من وصفات الطعام سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل. مكونات مسخن الباستا مكونات مسخن الباستا كيس نصف كيلو جرام مكرونة.

ربع كوب صنوبر يكون محمص. مكونات صلصة الباستا كوب كريمة سائلة.

علبة قشطة واحدة.

ملعقتان حجم كبير زبدة طرية.

ثلاثة فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة حجمها كبير سماق.

ملعقة حجمها كبير معجون طماطم.

½ كوب جبن موتزاريلا.

رشة ملح طعام وفلفل أسمر بودرة. مكونات الدجاج نصف كيلو جرام صدور دجاج مخلية.

¼ كوب عصير ليمون.

¼ كوب زيت زيتون.

ثلاث ملاعق حجمها كبير سماق.

حبة بصل حجمها كبير مقطعة حلقات.

رشة بودرة فلفل أسمر مع رشة ملح. خطوات عمل مسخن الباستا مكونات صلصة الباستامكونات الدجاجخطوات عمل مسخن الباستا أكلة مسخن الباستا واحدة من الأكلات الشهية لأن للباستا الكثير من المحبين جربوا خطوات مسخن الباستا التالية ونرجو أن تنال إعجابكم: علينا أولًا وضع الباستا في وعاء عميق به ماء ساخن لسلقها. عندما تصبح الباستا جاهزة نرفعها عن النار وتصفيتها من الماء وتترك على جنب. نحضر صدور الدجاج ونغسلها بالماء ونبدأ في تقطيعها مثل الشرائح الطولية الرفيعة. في قدر متوسط نضع كمية زيت ونضعه على النار وعندما يبدأ في التسخين نضع شرائح البصل ومع ملح وفلفل ونقلب باستمرار لحين اكتساب البصل لون ذهبي. ونضيف صدور الدجاج المقطعة للبصل ونقلبهم معًا حتى تنضج صدور الدجاج. وبعد ذلك نضع عصير الليمون وكمية السماق ونقلب مرة أخرى ونرفع الدجاج عن النار. حتى يهدأ الدجاج قليلًا نحضر صلصة الباستا فنضع قدر آخر نظيف على النار وبه كمية الزبدة وعندما تذوب نضع الثوم ونحركه باستمرار. ومن ثم نضع صلصة الطماطم والكريمة والقشطة ونقلب جيدًا حتى يصبح القوام سميكًا. نتبل الخليط بالتوابل الموجودة بكمية بسيطة منها ونضع في النهاية مقدار جبن موتزاريلا ونقليه حتى يذوب. وبعد ذلك نقلب الباستا في طبق التقديم وعليها مزيج الصلصة مع قطع الدجاج ونزين بالصنوبر وبألف هنا. الوسوم

أسهل طريقة لتحضير مسخن الباستا، تعددت طرق تحضير المسخن وتنوعت وهناك بعض الطرق المعينة التي تعجب الكثير من الأشخاص مثل مسخن الباستا وذلك لأنه غني بعناصر غذائية مفيدة للجسم كما أنه من وصفات الطعام سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل. مكونات مسخن الباستا مكونات مسخن الباستا كيس نصف كيلو جرام مكرونة.

ربع كوب صنوبر يكون محمص. مكونات صلصة الباستا كوب كريمة سائلة.

علبة قشطة واحدة.

ملعقتان حجم كبير زبدة طرية.

ثلاثة فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة حجمها كبير سماق.

ملعقة حجمها كبير معجون طماطم.

½ كوب جبن موتزاريلا.

رشة ملح طعام وفلفل أسمر بودرة. مكونات الدجاج نصف كيلو جرام صدور دجاج مخلية.

¼ كوب عصير ليمون.

¼ كوب زيت زيتون.

ثلاث ملاعق حجمها كبير سماق.

حبة بصل حجمها كبير مقطعة حلقات.

رشة بودرة فلفل أسمر مع رشة ملح. خطوات عمل مسخن الباستا مكونات صلصة الباستامكونات الدجاجخطوات عمل مسخن الباستا أكلة مسخن الباستا واحدة من الأكلات الشهية لأن للباستا الكثير من المحبين جربوا خطوات مسخن الباستا التالية ونرجو أن تنال إعجابكم: علينا أولًا وضع الباستا في وعاء عميق به ماء ساخن لسلقها. عندما تصبح الباستا جاهزة نرفعها عن النار وتصفيتها من الماء وتترك على جنب. نحضر صدور الدجاج ونغسلها بالماء ونبدأ في تقطيعها مثل الشرائح الطولية الرفيعة. في قدر متوسط نضع كمية زيت ونضعه على النار وعندما يبدأ في التسخين نضع شرائح البصل ومع ملح وفلفل ونقلب باستمرار لحين اكتساب البصل لون ذهبي. ونضيف صدور الدجاج المقطعة للبصل ونقلبهم معًا حتى تنضج صدور الدجاج. وبعد ذلك نضع عصير الليمون وكمية السماق ونقلب مرة أخرى ونرفع الدجاج عن النار. حتى يهدأ الدجاج قليلًا نحضر صلصة الباستا فنضع قدر آخر نظيف على النار وبه كمية الزبدة وعندما تذوب نضع الثوم ونحركه باستمرار. ومن ثم نضع صلصة الطماطم والكريمة والقشطة ونقلب جيدًا حتى يصبح القوام سميكًا. نتبل الخليط بالتوابل الموجودة بكمية بسيطة منها ونضع في النهاية مقدار جبن موتزاريلا ونقليه حتى يذوب. وبعد ذلك نقلب الباستا في طبق التقديم وعليها مزيج الصلصة مع قطع الدجاج ونزين بالصنوبر وبألف هنا.

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