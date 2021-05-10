قبل العيد .. طرق طبيعية رخيصة لصباغة الشعر

تبحث كل سيدة عن طرق طبيعة لصبغ الشعر وتغيير لونه بعيداً عن استعمال المواد الكيميائية الضارة بصحة الشعر، فعلى الرغم من التأثير الطويل نسبياً لصبغات الشعر الصناعية إلا أن الصبغات الطبيعية هي الأكثر فائدة وتحافظ على صحة الشعر ومن بين المكونات التي يمكنكم إدخالها في عمل صبغات الشعر المريمية، شاي البابونج، الحناء، الجزر وغيرهم بطرق معينة نتحدث عنها خلال هذا الموضوع.

طرق طبيعية رخيصة لصباغة الشعر

بالطرق التالية يمكنكم تغيير لون الشعر دون التأثير على صحته:

الجزر:

يفيدك عصير الجزر إذا كنتِ تريدين تغيير لون شعرك إلى اللون البرتقالي المائل نحو الأحمر، ويمكن أن تستمر هذه الصبغة على شعرك لبضع أسابيع، ويمكن صبغ الشعر بعصير الجزر من خلال اتباع الخطوات التالية:

نمزج عصير الجزر مع أحد أنواع الزيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

نضع الخليط السابق بكمية وفيرة على الشعر ونلف الشعر بالبلاستيك ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

نشطف الشعر بخل التفاح ويمكن تكرار نفس الطريقة في اليوم التالي للحفاظ على ثبات اللون.

البنجر:

للحصول على لون شعر أحمر عميق يمكنك الاعتماد على البنجر في عمل صبغات الشعر كبديل عن عصير الجزر وذلك من خلال الخطوات التالية:

نخلط عصير البنجر مع أحد أنواع الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

نلف الشعر بغطاء عليه لمدة كافية حتى يجف الخليط على الشعر.

نغسل الشعر بالماء وخل التفاح.

عظم تعريض الشعر للحرارة المرتفعة من المكواة وأدوات تصفيف الشعر.

البعد عن استعمال المواد الكيميائية الضارة حتى لا تسبب التلف لبصيلات وخصلات الشعر.

الحرص على غسل الشعر بالماء وخل التفاح بعد وضع الصبغة عليه لأن ذلك يساعد على ثبات لون الصبغة على الشعر.

نصائح عند صبغ الشعر بالصبغات الطبيعية