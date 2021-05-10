أسرار صبغ الشعر طبيعياً في البيت، هل فكرتي يومًا في صبغ شعرك وتغيير من لونه وإطلالتك قليلًا، فكثيرًا من النساء يرغبن في تغيير لون شعورهن لعدة أسباب، قد تكون لتجربة لون مختلف أو لتغيير الحالة النفسية وتحسينها، أو لأسباب عدة أخرى، وفيما يلي سنقدم لكِ أهم أنواع صبغة الشهر وطريقة استخدامها الصحيحة، وبعض النصائح، فتابعينا.

أسرار صبغ الشعر طبيعياً في البيت بالخطوات احصلي على نيولوك جديد بالعيد

أنواع صبغة الشعر

هناك ثلاث أنواع لصبغ الشعر وهي:

مؤقتة: تغطي جزء الشعر الخارجي فقط.

دائمة: يستمر لونها لعدد من الأسابيع.

شبه دائمة: يستمر لونها لعدة أيام

أسهل طريقة لصبغ الشعر طبيعياً في البيت بالخطوات

طريقة صبغ الشعر في المنزل

اغسلي شعرك جيدًا قبل أن تصبغيه بحوالي (24 : 48 ساعة)، مع عدم استخدام البلسم.

ضعي منشفه حول كتفك.

قومي بتمشيط شعرك جيدًا، واحرصي على ألا يوجد أي تشابك بشعرك.

قومي باستخدام المشط؛ وذلك لتفصيلي شعرك لأجزاء صغيرة.

قومي بوضع مرطب أو فازلين على رقبتك وأذنيكٍ، ليسهل عليكِ إزالة أي صبغة تلامس وجهك.

ارتدِ القفازات، واستخدمي فرشاة لتوزيع الصبغة على جميع أجزاء شعرك، ووزعيها جيدًا.

ضعي كيس بلاستيك على شعرك، وأزيلي اجزاء الصبغة التي تلامس بشرتك.

اتركي الصبغة مع اتباع التعليمات الموجودة على العلبة، مع الالتزام بالوقت المحدد المكتوب، لا أكثر ولا أقل.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ، حتى يتساقط الماء نظيفًا من على شعرك دون أي لون.

انتظري (60 دقيقة) ثم اغسلي شعرك بالشامبو، وجففيه جيدًا وصففيه.

طريقة العناية بعد صبغ الشعر:

عليكِ باستخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ.

ارتدي منتجات الشعر مع واقي الشمس؛ وذلك حتى تحمي اللون من التلاشي والجفاف من أشعة الشمس.

قومي باستخدام بلسم مناسب بانتظام.

تجنبي تصفيف شعرك إذا كان مبلولًا.

جففي شعرك باستخدام المجفف.

قومي بغسل شعرك بانتظام بشامبو صحي.

تناولي الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لمنع تساقط الشعر.

قومي بتدليك شعرك بالزيوت العطرية للحفاظ علية.

عليك تجفيف الشعر جيداً قبل تمشيطة واستخدام مشط مصنع من الخشب.

نصائح للحفاظ على الشعر من التساقط بعد الصبغ