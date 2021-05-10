نعرض لكِ طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا بأسهل الخطوات، الفرنسي توست طبق مستوحى من المطبخ الفرنسي ذو طعم مميز ويتم تحضيره لأكثر من طريقة تختلف في كل منها الحشوات؛ من بين هذه الطرق طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا.

مكونات عمل فرنش توست بالنوتيلا

فرنش توست بالنوتيلا من الأطباق اللذيذة ذات الطعم الحلو حيث يتم إضافة النوتيلا داخل التوست مما يمنحه طعم مميز عن الفرنش توست العادي، لتجهيز هذا الطبق تحتاجين إلى المكونات التالية:

كوبان من الشوكولاتة قابلة للدهن (النوتيلا).

ثماني قطع من خبز التوست.

خمس بيضات.

ربع كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

طريقة تحضير فرنش توست بالنوتيلا

يتم تحضير فرنش توست بالنوتيلا خلال فترة قصيرة من خلال الخطوات التالية التي تساعدكم في جعل النتيجة مثل المطاعم والمحلات: