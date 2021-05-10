نعرض لكِ طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا بأسهل الخطوات، الفرنسي توست طبق مستوحى من المطبخ الفرنسي ذو طعم مميز ويتم تحضيره لأكثر من طريقة تختلف في كل منها الحشوات؛ من بين هذه الطرق طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا.مكونات عمل فرنش توست بالنوتيلا
فرنش توست بالنوتيلا من الأطباق اللذيذة ذات الطعم الحلو حيث يتم إضافة النوتيلا داخل التوست مما يمنحه طعم مميز عن الفرنش توست العادي، لتجهيز هذا الطبق تحتاجين إلى المكونات التالية:
- كوبان من الشوكولاتة قابلة للدهن (النوتيلا).
- ثماني قطع من خبز التوست.
- خمس بيضات.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.
يتم تحضير فرنش توست بالنوتيلا خلال فترة قصيرة من خلال الخطوات التالية التي تساعدكم في جعل النتيجة مثل المطاعم والمحلات:
- في وعاء نخلط كل من البيض والحليب ونقلبهم معا ً بشكل جيد.
- ندهن مقدار مناسب من النوتيلا إلى شريحة خبز التوست ونغطي الشريكة بواحدة أخرى غيرها.
- نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية بالكامل.
- نغمس سندوتشات النوتيلا في موسكو البيض الذي قمنا بتخضيره في البداية، ونحرص على تغطية التوست بالبيض من جميع الجهات.
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة نضيف الزبدة ونذوبها.
- نضع شرائح التوست في الكلية ونحمرها لمدة خمس دقائق في شرائح الزبدة.
- عندما يصبح لون التوست ذهبياً نرفعه من الزيت.
- نقطع قطع التوست إلى شكل مثلثات أو الشكل الذي تفضلون تقديم الفرنش توست به.
- يوضع الحليب المكثف المحلى على وجه مثلثات الفرتش توست.
- نرص الفرنش توست في أطباق التقديم ويقدم وهو ساخن حيث تكون النوتيلا ذات طعم رائع.
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نعرض لكِ طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا بأسهل الخطوات، الفرنسي توست طبق مستوحى من المطبخ الفرنسي ذو طعم مميز ويتم تحضيره لأكثر من طريقة تختلف في كل منها الحشوات؛ من بين هذه الطرق طريقة عمل فرنش توست بالنوتيلا.مكونات عمل فرنش توست بالنوتيلا
فرنش توست بالنوتيلا من الأطباق اللذيذة ذات الطعم الحلو حيث يتم إضافة النوتيلا داخل التوست مما يمنحه طعم مميز عن الفرنش توست العادي، لتجهيز هذا الطبق تحتاجين إلى المكونات التالية:
- كوبان من الشوكولاتة قابلة للدهن (النوتيلا).
- ثماني قطع من خبز التوست.
- خمس بيضات.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.
يتم تحضير فرنش توست بالنوتيلا خلال فترة قصيرة من خلال الخطوات التالية التي تساعدكم في جعل النتيجة مثل المطاعم والمحلات:
- في وعاء نخلط كل من البيض والحليب ونقلبهم معا ً بشكل جيد.
- ندهن مقدار مناسب من النوتيلا إلى شريحة خبز التوست ونغطي الشريكة بواحدة أخرى غيرها.
- نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية بالكامل.
- نغمس سندوتشات النوتيلا في موسكو البيض الذي قمنا بتخضيره في البداية، ونحرص على تغطية التوست بالبيض من جميع الجهات.
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة نضيف الزبدة ونذوبها.
- نضع شرائح التوست في الكلية ونحمرها لمدة خمس دقائق في شرائح الزبدة.
- عندما يصبح لون التوست ذهبياً نرفعه من الزيت.
- نقطع قطع التوست إلى شكل مثلثات أو الشكل الذي تفضلون تقديم الفرنش توست به.
- يوضع الحليب المكثف المحلى على وجه مثلثات الفرتش توست.
- نرص الفرنش توست في أطباق التقديم ويقدم وهو ساخن حيث تكون النوتيلا ذات طعم رائع.
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