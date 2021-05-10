بمكون طبيعي سحري احصلي على شعر مفرود وناعم قبل العيد

الشعر كما نعلم هو تاج كل مرأة والتي تتزين به، ومن الضروري الاهتمام به والعناية بتغذيته، ولكن هناك بعض الأشخاص يمتلكون شهر مجعد غير مفرود ويستخدم المواد الكيميائية وأدوات التصفيف الشعر الحرارية والتي تعمل على تلف الشعر، ويتسبب ذلك في تساقط الشعر وتجعده وفقدان لمعانه وبريقه، ولذلك تبحث الكثير من السيدات أصحاب الشعر المجعد على حيل أخرى تكون أمنة على الشعر تماماً لفرده، وبالفعل هناك بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر المجعد وتنعيمه في دقائق معدودة، وقبل العيد يزداد البحث عبر محركات البحث الشهيرة عن طرق طبيعية لفرد الشعر، فتابعونا في هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني مكون طبيعي لفرد الشعر قبل العيد.

وصفة النشا لفرد الشعر:

النشا مكون طبيعي له الكثير من الفوائد والتي من بينها فرد الشعر عندما يتم مزجه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، والتي تعتبر من أفضل الحيل الطبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود، وتحتاج تلك الوصفة إلى:

4 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

في طبق صغير نخلط كلاً من النشا مع زيت الزيتون والعسل ونقلب المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي متجانس.

نضع الخليط على الشعر من خلال فرشاة الصبغة من الجذور حتى الأطراف، ثم نضع على الشعر كيس بلاستيك ويترك لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر من خلال الشامبو المناسب والبلسم، وبذلك سنحصل على شعر ناعم مفرود.

طريقة الاستخدام:وصفة البيض وزيت الزيتون:

كما نعلم جيدا أن البيض به الكثير من الفوائد العظيمة ويحتوي على مجموعة من الخصائص المقوية للشعر، ونحتاج تلك الوصفة:

2 بيضة.

أربع ملاعق زيت الزيتون.

في وعاء نضع البيض ونخفقهما جيداً ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.

نطبق الخليط على الشعر وفروة الرأس ونمشطه بالمشط ذات الأسنان الواسعة.

يغطى الشعر بقبعة بلاستيك ويترك 45 دقيقة، ثم نغسله بالشامبو

طريقة الاستخدام: