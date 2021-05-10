طريقة عمل كيكة توم آند چيري الياباني بطريقة سهلة وطعم كريمي صيفي رائع

طريقة عمل كيكة توم آند چيري الياباني ، بأسهل وأشهى الطرق في المنزل، ومكونات الكيكة اليابانية متوفرة في مطبخك، وهي نوع من الحلويات المثلجة، التي لا تحتاج إلى فرن، ولا تحتاج إلى وقت كبير لتنفيذها، إضافة إلى أنها حلوة المذاق يشتهيها جميع الأعمار، ومن مميزات كيكة توم آند چيري أن حشوها له أكثر من طريقة، تناسب جميع الأذواق وحسب الرغبة، وتعتبر تحلية نهارية، بإمكانك بدء يومك بها، مع مشروب ساخن، لتعطيكي الطاقة اللازمة تكملة يومك بطاقة قوية، والكيكة اليابانية ايه حبيب، هي واحدة من اكلات آية حبيب المميزة، والتي تقدمها بطريقة تصنيع

طريقة عمل كيكة توم آند چيري الياباني

ويذكر أن أول من قام بصناعة كيكة توم وجيري اليابانية، هم اليابان وانتقلت منها إلى جميع دول العالم، بسبب مذاقها الطيب، وشكلها المتميز، إضافة إلى لونها الجذاب، فكل من زار اليابان قام بتذوق تلك الكيكة العجيبة الشكل، حتى أصبحت طريقة عملها في المنزل، سهلة مثل طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل، ذات الأصل الإيطالي، والتي انتقلت أيضًا لجميع أنحاء العالم، وعلى طريقة شيف آية حبيب المميزة، تنقسم الطريقة لحشو وكيك، وفي التالي تفاصيل طريقة عملها خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكيكة الياباني للشيف آية حبيب Aya Habib

لكيكة توم آند چيري مكونين أساسيين، هما الطبقة الخارجية، والحشو الداخلي وهو التشيز كيك، وفي التالي طريقة عمل الخطوتين بسهولة، وبشرح مفصل فاتبعي الخطوات جيدًا.

ابدئي أولًا بتحضير الطبقة الخارجية، وهي الشكل الأساسي لكيكة توم آند چيري عن طريق اتباع الخطوات التالية.

مكونات الطبقة الخارجية من الكيكة

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

200 جرام شيكولاتة بيضاء خام.

لون طعام أصفر صحي چيل.

قوالب مثلثات سيليكون.

طريقة التحضير الطبقة الخارجية

أحضري حلة وضعي بها مياه، وعلى نار متوسطة، ومع تمام الغليان، قومي بإحضار وعاء آخر، وضعي به كمية الشيكولاتة البيضاء الخام، بعد تكسيرها لقطع صغيرة باستخدام السكين، وضعي الوعاء فوق بخار الحلة، لتقومي بتسييحها على بخار الماء الصادر من الحلة في الأسفل، مع التقليب. بعد أن قمتي بتسيح الشيكولاتة البيضاء جيدًا، حتى أصبح قوامها كريمي، قومي برفع الوعاء من على حلة بخار الماء، وضيفي إلى الشيكولاتة البيضاء، لون طعام صحي صناعي أصفر، من النوع الچيل وليس السائل، وبالتقليب جيدًا، حتى يتحول لون الشيكولاتة إلى اللون الأصفر المرغوب. قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الزيت، إلى وعاء الشيكولاتة، وذلك لتخفيف قوام الشيكولاتة، لسهولة التحكم بها وبالتقليب جيدًا. قومي بإحضار القوالب السيليكون المثلثة الشكل، ثم صبي بكل قالب الشيكولاتة، مع تسوية وضع الشيكولاتة جيدًا داخل قاع القالب وجوانبه. أدخلي القوالب الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك الشيكولاتة وتأخذ شكل القالب.

والآن قومي بتحضير التشيز كيك، والتي سيتم بها حشو القوالب مع الفاكهة أو البسكويت حسب الرغبة كالآتي.

مقادير التشيز كيك والحشو

فاكهة مانجو.

فاكهة أناناس.

فراولة.

300 جرام من الجبن الكريمي.

80 جرام سكر بودرة.

200 جرام كريمة خفق.

2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين للربط.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 كيس بسكويت جاهز.

طريقة عمل التشيز كيك والحشو

قومي بتقطيع الفاكهة المانجو والفراولة والأناناس مكعبات صغيرة الحجم. ثم قومي بفرم البسكويت ناعم عن طريق دقه داخل كيس. أحضري وعاء وضعي به الجبن الكريمي، ثم ضيفي السكر البودرة وبالتقليب جيدًا، قبل الضرب بالمضرب الكهربائي، حتى تمتص الجبن السكر جيدًا، ثم أضيفي ملعقة الفانيليا السائلة، لتعطي المزيج نكهة مميزة وبالتقليب. شغلي المضرب الكهربائي وامزجي كل خليط الوعاء جيدًا، وفي هذه الأثناء قومي بصب كريمة الخفق في الوعاء، وامزجي جميع مكونات الخليط جيدًا. ضعي الجيلاتين ليساعد المزيج على التماسك، وبالتقليب جيدًا. بعد تماسك الخليط والحصول على القوام المناسب، ضعي الخليط في قمع التزيين، وقومي بإخراج قوالب المثلثات من الثلاجة، وقومي بحشو قوالب الشيكولاتة المثلثات بخليط التشيز كيك، وقومي بتسوية الحشو من السطح بحيث لا يتعدى سطح القالب، ولا تنسي صنع فراغ في وسط القالب لوضع الفاكهة. أحضري الفاكهة المكعبات ورشي قطع منها داخل القالب، في منتصف حشو التشيز كيك، ثم غطي بحشو تشيز كيك وساوي السطح تمامًا. وضعي في قوالب أخرى البسكويت المطحون، بدل من الفاكهة، لعمل تشكيلة من قوالب كيك توم آند چيري. بعد الانتهاء من حشو جميع القوالب، نضع القوالب جميعها في الثلاجة حتى تتماسك، ونخرجها بعد 7 ساعات.

قومي بتسليك الأطراف أولًا، وستجدي الكيك سهل انتزاعه من القالب السليكون، وقد أخذت الكيك شكل القالب من الخارج.

قومي برص القوالب في أطباق التقديم، وأضيفي لمسة جمالية من قطع الفاكهة، والبسكويت البودرة على جانب الكيك بالطبق.

كيكة توم آند چيري جاهزة للتقديم