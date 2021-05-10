اسرع طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لعام 2021

يعتبر عمل الشاورما السوري من الأكلات الأساسية في المطبخ السوري ومنشرة أيضا في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأطباق المميزة لدى الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار لطعمها الرائع، وهو طبق غني بالعناصر الغذائية لما فيه من سعرات حرارية وفيتامينات وبروتينات ودهون التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن تقديمها على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان المبارك حيث تتميز بالطعم الشهي اللذيذ، وتندرج الشاورما تحت قسم الوجبات السريعة التي من السهل عملها وتنفيذها في المنزل وبخطوات سهلة وتكلفة بسيطة مثل المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الشاورما السوري ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات عمل الشاورما السوري مكونات عمل الشاورما السوري سوف نتحدث على مكونات عمل الشاورما السوري وهى كما يلي:- كيلو من صدور الفراخ المخلي.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

ملعقة من بهارات الفراخ.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

خمس قطع من الخبز.

كوب من الماء.

نص كوب زبادي طازج.

عصرتان من الليمون.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

شرحتين من الخيار المخلل.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

طماطم شرائح.

ورقتان من الخص.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ثلاث ملاعق كبيرة من تغميسة الثومية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الشاورما السوري وهى كالاتي:- نقوم بغسل صدور الفراخ بالخل والماء والفلفل الأسود، ويتم تقطيعها الى شرائح صغيرة. نحضر وعاء من البلاستك ونضع به صدور الفراخ والكمون ورشة الملح وبهارات الفراخ والثوم والكزبرة الخضراء والبصل وجوزة الطيب والزبادي وعصرتين الليمون ونقوم بخلط الصدور جيداً ونتركهم بداخل الثلاجة لمدة ست ساعات حتى نحصل على تتبيلة جيدة للفراخ. نحضر إناء ونضع به الزيت ثم نقوم بوضع صدور الفراخ المتبلة ونرفعها على النار ويتم تقليبها حتى تكتسب اللون الذهبي لمدة خمسة عشرة دقيقة. ثم نقوم بتقطيع خبز الشاورما طولياً، ونضع عليه تغميسه الثومية ثم نضع صدور الفراخ بعد تجهيزها ثم نضع عليها أوراق الخص وشريحتين من الخيار المخلل وشرائح الطماطم، ويتم لف الشاورما وتقطيعها الى قطع مناسبة. تقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكى ولأسرتك. الوسوم

يعتبر عمل الشاورما السوري من الأكلات الأساسية في المطبخ السوري ومنشرة أيضا في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأطباق المميزة لدى الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار لطعمها الرائع، وهو طبق غني بالعناصر الغذائية لما فيه من سعرات حرارية وفيتامينات وبروتينات ودهون التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن تقديمها على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان المبارك حيث تتميز بالطعم الشهي اللذيذ، وتندرج الشاورما تحت قسم الوجبات السريعة التي من السهل عملها وتنفيذها في المنزل وبخطوات سهلة وتكلفة بسيطة مثل المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الشاورما السوري ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات عمل الشاورما السوري مكونات عمل الشاورما السوري سوف نتحدث على مكونات عمل الشاورما السوري وهى كما يلي:- كيلو من صدور الفراخ المخلي.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

ملعقة من بهارات الفراخ.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

خمس قطع من الخبز.

كوب من الماء.

نص كوب زبادي طازج.

عصرتان من الليمون.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

شرحتين من الخيار المخلل.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

طماطم شرائح.

ورقتان من الخص.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ثلاث ملاعق كبيرة من تغميسة الثومية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الشاورما السوري وهى كالاتي:- نقوم بغسل صدور الفراخ بالخل والماء والفلفل الأسود، ويتم تقطيعها الى شرائح صغيرة. نحضر وعاء من البلاستك ونضع به صدور الفراخ والكمون ورشة الملح وبهارات الفراخ والثوم والكزبرة الخضراء والبصل وجوزة الطيب والزبادي وعصرتين الليمون ونقوم بخلط الصدور جيداً ونتركهم بداخل الثلاجة لمدة ست ساعات حتى نحصل على تتبيلة جيدة للفراخ. نحضر إناء ونضع به الزيت ثم نقوم بوضع صدور الفراخ المتبلة ونرفعها على النار ويتم تقليبها حتى تكتسب اللون الذهبي لمدة خمسة عشرة دقيقة. ثم نقوم بتقطيع خبز الشاورما طولياً، ونضع عليه تغميسه الثومية ثم نضع صدور الفراخ بعد تجهيزها ثم نضع عليها أوراق الخص وشريحتين من الخيار المخلل وشرائح الطماطم، ويتم لف الشاورما وتقطيعها الى قطع مناسبة. تقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكى ولأسرتك.

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