أقوى وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة، إزداد البحث عن أقوى وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة، حيث تهتم الفتيات كثيراً بهذا الموضوع وتبحث دائماً عن هذه الوصفات، ويوجد العديد من الوصفات التي يمكنكِ استخدامها بكل سهولة، حيث نتعمد في هذه المقالة التحدث عن وصفات بمكونات موجودة في أي منزل دون الحاجة إلى شراء مكونات باهظة، وفيما يلي خطوات تحضير هذه الوصفات بطرق سهلة.

أقوى وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة

وصفة البطاطس التفتيح

تعتبر هذه الوصفة من أبرز الوصفات التي تمت تجربتها من قبل العديد من الفتيات، وأثبتت نتائج مبهرة من المرة الأولى، فى تبييض الوجه واليدين حيث تعد البطاطس من الثمرات التي تعمل على تغذية البشرة بشكل كامل، ويمكنكِ تحضير الوصفة من خلال الطريقة التالية ك

في البداية قومي بوضع ملعقة واحدة من الزبادي في إناء صغير، ثم ضعي ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثم امزجي هذه المكونات بشكل جيد وذلك حتى تحصلي على خليط مناسب.

ثم قومي بوضع الوصفة على وجهك، وذلك لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل.

وأخيراً قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

وصفة الردة والترمس

يمكنك القيام بهذه الوصفة الرائعة من خلال هذه الخطوات:

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الردة في وعاء صغير.

ثم قومي بإضافة ملعقة من نفس الحجم من الترمس، ويجب أن يكون الترمس مطحون بشكل جيد.

ولتسهيل عملية المزج، يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وإذا كانت بشرتك من النوع الجاف، يجب استبدال ماء الورد بقليل من اللبن.

قومي بوضع الوصفة على وجهك لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، كرري الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، ولتأخذي لون بشرة فاتح كبياض الثلج.

وصفة الزبادي لتبييض الوجه

يمكن تبييض بشرتك باستخدام مكون واحد فقط أكثر من رائع ألا وهو الزبادي، يمكنك وضع ملعقة واحدة من الزبادي على بشرتك بشكل يومي ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل، مع التكرار سوف تلاحظين نضارة مذهلة فى بشرتك وستصبح مرطبة بعمق أكثر من أي وقت سابق وسوف تمنحك إشرافة وتفتيح من اليوم الأول من الاستخدام.