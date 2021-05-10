طرق كعك عيد الفطر 2021 بالوصفات المختلفة بالبيكنج بودر والخميرة .. نصائح للحصول على كحك مثل الحلواني

طرق كعك عيد الفطر 2021 متنوعة وتقدم محلات الحلويات الشهيرة أنواع مختلفة من كعك العيد منها الكحك بالعجمية والكحك المحشو بالملبن، والكحك السادة، عبر اتباع ما يلي أعزائنا نستعرض لكم طرق كعك عيد الفطر 2021 وعمل الكحك بالطرق المختلفة، أبرزها عمل الكحك بالبيكنج بودر بمعيار الكوب أو بالكيلو، وتحضير الكحك بالخميرة الفورية أو بالخميرة البيرة، وإعداد الكحك بالملبن وبالعجمية.

نصائح الحصول على أفضل كعك عيد الفطر 2021

حتى تتمكن من تحضير كعك عيد الفطر بأفضل ما يمكن وتحصل على نتائج مُرضية مثل الحلواني، عليك باتباع النصائح التالية:

للحصول على الكعك الناعم يجب عجن الكحك جيدًا، مع الحرص على ألا يكون ماء العجن بكمية كبيرة، حيث ان زيادة نسبة الماء أثناء العجن يؤدي إلى جفاف العجين.

أثناء صب السمن المقدوح جيدًا على الدقيق، عليك بوضع على سطح الدقيق السمسم الأبيض، حتى يوضع السمن على السمسم، ويؤدي إلى تحميصه.

عند وضع الكحك بالصاجات حتى يتخمر، يمكنك معرفة انتهاء الكحك من التخمير، عندما تجدينه قد أصبح جافًا.

يتم استخدام لكل كيلو من الدقيق ما يتراوح بين كوبًا إلى كوبًا ونصف من الماء.

يتم استخدام لكل 4 أكواب من السميد ملعقة من الخميرة الفورية.

عند استخدام الخميرة البيرة في التحضير، يمكنك وضع ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة مع القليل من السكر في كوبًا، مع اذابتها بالملعقة أولًا، بعدها يتم اضافة كوبًا من الماء الدافئ، ويترك حتى الفوران.

طرق كعك عيد الفطر 2021 بالبيكنج بودر

إليك فيما يلي طريقة عمل كعك العيد بالبيكنج بور باستخدام معيار الكوب، فقط اتباع ما يلي:

المقادير:

3 أكواب من الدقيق المنخول.

كوبًا من السمن الذائب.

كوب إلا ربع من الماء أو من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

ملعقة كبيرة من السمسم.

في وعاء عميق يتم نخل الدقيق جيدًا، مع اضافة رشة من الملح.

ضع كمية السمسم على سطح الدقيق، ثم أضف رائحة الكحك، والبيكنج بودر.

اقدح السمن جيدًا على النار، ثم أضف الدقيق، مع الدعك جيدًا، حتى يتم اختلاط الدقيق مع السمن جيدًا.

ثم أضف الماء الدافئ أو الحليب للخليط، مع العجن جيدًا حتى يتم تكوير العجينة وتحصل على العجين المناسب.

الآن يتم تكوير عجين الكحك إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها برفق لتكون دائرة صغيرة الحجم مرتفعة من المنتصف لتكون صالحة للنقش بالمنقاش.

يتم النقش بالشكل الذي تريد، كما يمكنك استخدام قالب تشكيل الكحك للحصول على الأشكال المختلفة.

ضع الكحك في صواني الخبز المدهونة بالزيت.

توضع في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية متوسطة الحرارة، وتترك حتى الخبز.

تخرج من الفرن، وتترك حتى تبرد.

توضع في أطباق التقديم وتُرش بالسكر البودرة.

بالهناء والشفاء.

خطوات التحضير والإعداد:

طرق كعك عيد الفطر 2021 بالبيكنج بودر بالكيلو

المقادير:

كيلو من الدقيق ( الطحين الأبيض).

2 كوب سمن.

كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة من الملح.

عجمية أو ملبن أو مكسرات محمصة للحشو.

ضع السمن في وعاء، ويتم الخفق جيدًا حتى الحصول على قوام السمن الكريمي الناعم.

أضف الحليب إلى السمن المخفوق، مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على الخليط المتجانس.

ثم بعد ذلك أضف البيكنج بودر والدقيق والملح.

ضع السمسم ورائحة الكعك على سطح الدقيق.

ثم قم بصب خليط الحليب تدريجيًا على خليط الدقيق مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على العجين المناسب الغير ملتصق باليدين.

يتم تشكيل العجين إلى كرات متساوية في الحجم، ثم يتم حشوها بالملبن أو العجمية أو بالمكسرات حسب الرغبة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم يتم وضع الكعك في الصاجات المدهونة مع مراعاة ترك مسافة بين كل حبة كعك والأخرى.

توضع الصاجات في الفرن، وتترك حتى الحصول على اللون الذهبي.

تخرج من الفرن ويتم تركها إلى أن تبرد، ثم يتم رشها بالسكر البودرة.

صحتين وهنا.

طريقة التحضير والإعداد:

طريقة عمل كعك العيد بالخميرة البيرة

المقادير:

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السمن.

ماء دافئ للعجن.

قطعة من الخميرة البيرة بحجم حبة الجوز.

رشة ملح.

2 ملعقة من رائحة الكحك.

سمسم أبيض.

ملعقة من السكر.

في وعاء عميق انخل الدقيق جيدًا.

يتم عمل حفرة في منتصف الدقيق.

ضع السمسم، ثم يتم قدح السمن جيدًا على النار، ثم صب السمن المقدوح على السمسم.

يتم التقليب بالملعقة الخشبية.

يتم فرك خليط الكحك جيدًا ( البس ) جيدًا حتى الحصول على الخليط الناعم، ويتشبع الدقيق بالسمن.

يتم تخمير الخميرة البيرة كما سبق الذكر، ثم تترك حتى تفور وترتفع الخميرة، ثم تُضاف للعجين.

يتم العجن جيدًا، ثم يتم تغطية العجين حتى يتم التخمير لمدة ساعة تقريبًا.

الآن شكّل العجين إلى كرات صغيرة في الحجم، مع حشو الكحك كما تريد أو ترك الكعك سادة.

تُخبز في الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة حتى الحصول على اللون الذهبي.

تترك لتبرد، ويتم رشها بالسكر البودرة.

بالهناء والشفاء.

طريقة التحضير والإعداد:

طريقة عمل العجمية لحشو الكعك

المقادير:

كوب من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من السمن.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

يتم اذابة السمن في مقلاة على النار، وبعدها أضف كمية الدقيق، مع التقليب حتى الحصول على اللون الأصفر.

ضع السمسم مع التقليب جيدًا، ثم ترفع المقلاة من على النار.

أضف عسل النحل تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب.

ثم بعد ذلك ضع المقلاة على النار مع التقليب إلى الغليان، والحصول على العجينة اللينة المتماسكة قليلًا.

أضف رائحة الكحك والمكسرات التي ترغب بها مثل البندق أو الفستق أو الجوز.

يرفع من على النار، وتُترك حتى تبرد، ثم يتم تشكيلها إلى كرات بحجم البندق لتكون جاهزة للحشو.

تقدم وبالهناء والشفاء وعيد سعيد.

طريقة التحضير والإعداد: