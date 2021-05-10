خطوات صبغ الشعر باللون البني شوكولاتة وعسلي فاتح في المنزل بالتفصيل

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خطوات صبغ الشعر باللون البني ، هو حلم الكثير من الفتيات والسيدات، خاصة وأنه يمنح الوجه بريقًا وإطلالة مميزة، ويكثر البحث قرابة قدوم الأعياد والمناسبات الخاصة، عن طريقة صبغ الشعر أشقر ذهبي، أو صبغ الشعر باللون البني، خاصة صبغ الشعر بني شوكولاتة، وصبغ الشعر بني غامق، سواء بالطرق التقليدية في صثالونات ال تجميل، أو باستخدام الطرق والمكونات الطبيعية، التي يمكنها صبغ الشعر باللون المرغوب، مثل طريقة صبغ الشعر باللون البني في البيت، وطريقة صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه، و صبغة شعر طبيعية لون عسلي، و صبغ الشعر بالحناء لون بني غامق. والأهم من كل ذلك ومن لون الشعر نفسه، هو إمكانية أن تقومين بعمل صبغ الشعر في المنزل مثل صالونات التجميل، دون أن تعرضين شعرك للتلف، مع استخدام أهم وأشهر وصفات لتنعيم الشعر كالحرير بعد الصبغة، حتى تضمنين نعومة الشعر لأطول فترة ممكنة، وألا يكون خشنًا.كيف أصبغ شعري باللون البني
إذا أردت استخدام مادة طبيعية، مثل صبغ الشعر بالحناء، لصبغ الشعر باللون البني، أو صبغ الشعر باللون الباذنجاني، أو طريقة صبغة الحناء بالنسكافيه باللون بني محمر، يمكنك ذلك بكل سهولة بإستخدام، زيت الخروع والقهوة لصبغ الشعر، ومنحك الدرجة البنية المطلوبة، مع ترطيب هائل لجذور الشعر. وسوف تحتاجين في خطوات صبغ الشعر باللون البني استخدام:
- 3 ملاعق قهوة (يفضل استخدام البن وليس القهوة سريعة الذوبان).
- 3 ملاعق زيت خروع.
- 3 ملاعق زيت جوز الهند.
- كمية من الماء.
- أحضري وعاء الصبغ لديك، ثم ضعي به البن أو القهوة.
- أضيفي الزيوت إلى القهوة، وامزجيهما جيدًا حتى تمام الذوبان.
- أضيفي قدر من المياه بالتدريج، حسب الاحتياج، وحتى الحصول على قوام متجانس.
- ضعي هذا الخليط في الميكروويف، فقط لعشر ثوان.
- قومي بتمشيط خصلات الشعر جيدًا، ثم بفرشاة الصبغة الناعمة، افردي الخليط ووزعيه بالتساوي على شعرك.
- دعي الصبغة فوق شعرك، لمدة ساعة أو أكثر حسب رغبتك.
- قومي بغسيل شعرك بالشامبو والبلسم.
- كرري الوصفة لمدة ثلاث أيام، حتى تشعرين بنتيجة واضحة ولون بني قوي لشعرك.
قومي باستخدام صبغة شعر جاهزة لهذه الوصفة. وفقط أحضري المكونات التالية:
- صغبة الشعر باللون العسلي الأشقر من الصيدلية.
- علبة تفتيح لون إذا لم تأتِ الصبغة بها.
- أي قطعة قماش قديمة لديك، على أن تكون نظيفة.
- فرشاة وصحن الصبغة.
- قفازات مطاطية ليديك.
- فرشاة لشعرك.
- أي نوع شامبو جيد للصبغات، حتى لا يسحب لون الصبغة، ويفضل الخالي من السلفات.
- قليل من الفازلين الطبي.
- ارتدِ القميص حتى لا تتسخ ملابسك.
- مشطي شعرك جيدًا وقسميه إلى خصلات.
- قومي بدهان حدود الشعر والأذنين، بالفزلين الطبي حتى لا تتعرض تلك المناطق للتصبغ.
- ارتدي القفازات، واتبعي تعليمات الصبغة المدونة على العبوة.
- ضعي الصبغة الجاهزة في صحن الصبغ، ومعها كمية من مفتّح لون الشعر (البعض يستخدم الأكسجين في تلك الخطوة).
- اغمري فرشاة الصبغ في الصحن، ثم ابدئي في دهان خصلات شعرك المقسمة بالصبغة، بداية من الجذور وحتى الأطراف.
- استخدمي مشط ضيق الأسنان، وقومي بتمشيط الخصلة بعد الصبغ، حتى تنزعي بقايا الصبغة الزائدة عن الشعر.
- عقب الانتهاء من كل أقسام شعرك، اتركي الصبغة فوق شعرك، وفقًا للفترة الزمنية المحددة على عبوة الصبغة.
- ابدئي في غسيل شعرك بالمياه الدافئة أولا، حتى تبدأ في النزول بصفاء، ثم استخدمي الشامبو، ولكن عقب مرور ساعة أخرى من الوقت، ثم استخدمي البلسم أيضًا. واستمتعي بشعر مصبوغ باللون البني الأشقر في المنزل.
الوسوم
خطوات صبغ الشعر باللون البني ، هو حلم الكثير من الفتيات والسيدات، خاصة وأنه يمنح الوجه بريقًا وإطلالة مميزة، ويكثر البحث قرابة قدوم الأعياد والمناسبات الخاصة، عن طريقة صبغ الشعر أشقر ذهبي، أو صبغ الشعر باللون البني، خاصة صبغ الشعر بني شوكولاتة، وصبغ الشعر بني غامق، سواء بالطرق التقليدية في صثالونات ال تجميل، أو باستخدام الطرق والمكونات الطبيعية، التي يمكنها صبغ الشعر باللون المرغوب، مثل طريقة صبغ الشعر باللون البني في البيت، وطريقة صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه، و صبغة شعر طبيعية لون عسلي، و صبغ الشعر بالحناء لون بني غامق. والأهم من كل ذلك ومن لون الشعر نفسه، هو إمكانية أن تقومين بعمل صبغ الشعر في المنزل مثل صالونات التجميل، دون أن تعرضين شعرك للتلف، مع استخدام أهم وأشهر وصفات لتنعيم الشعر كالحرير بعد الصبغة، حتى تضمنين نعومة الشعر لأطول فترة ممكنة، وألا يكون خشنًا.كيف أصبغ شعري باللون البني
إذا أردت استخدام مادة طبيعية، مثل صبغ الشعر بالحناء، لصبغ الشعر باللون البني، أو صبغ الشعر باللون الباذنجاني، أو طريقة صبغة الحناء بالنسكافيه باللون بني محمر، يمكنك ذلك بكل سهولة بإستخدام، زيت الخروع والقهوة لصبغ الشعر، ومنحك الدرجة البنية المطلوبة، مع ترطيب هائل لجذور الشعر. وسوف تحتاجين في خطوات صبغ الشعر باللون البني استخدام:
- 3 ملاعق قهوة (يفضل استخدام البن وليس القهوة سريعة الذوبان).
- 3 ملاعق زيت خروع.
- 3 ملاعق زيت جوز الهند.
- كمية من الماء.
- أحضري وعاء الصبغ لديك، ثم ضعي به البن أو القهوة.
- أضيفي الزيوت إلى القهوة، وامزجيهما جيدًا حتى تمام الذوبان.
- أضيفي قدر من المياه بالتدريج، حسب الاحتياج، وحتى الحصول على قوام متجانس.
- ضعي هذا الخليط في الميكروويف، فقط لعشر ثوان.
- قومي بتمشيط خصلات الشعر جيدًا، ثم بفرشاة الصبغة الناعمة، افردي الخليط ووزعيه بالتساوي على شعرك.
- دعي الصبغة فوق شعرك، لمدة ساعة أو أكثر حسب رغبتك.
- قومي بغسيل شعرك بالشامبو والبلسم.
- كرري الوصفة لمدة ثلاث أيام، حتى تشعرين بنتيجة واضحة ولون بني قوي لشعرك.
قومي باستخدام صبغة شعر جاهزة لهذه الوصفة. وفقط أحضري المكونات التالية:
- صغبة الشعر باللون العسلي الأشقر من الصيدلية.
- علبة تفتيح لون إذا لم تأتِ الصبغة بها.
- أي قطعة قماش قديمة لديك، على أن تكون نظيفة.
- فرشاة وصحن الصبغة.
- قفازات مطاطية ليديك.
- فرشاة لشعرك.
- أي نوع شامبو جيد للصبغات، حتى لا يسحب لون الصبغة، ويفضل الخالي من السلفات.
- قليل من الفازلين الطبي.
- ارتدِ القميص حتى لا تتسخ ملابسك.
- مشطي شعرك جيدًا وقسميه إلى خصلات.
- قومي بدهان حدود الشعر والأذنين، بالفزلين الطبي حتى لا تتعرض تلك المناطق للتصبغ.
- ارتدي القفازات، واتبعي تعليمات الصبغة المدونة على العبوة.
- ضعي الصبغة الجاهزة في صحن الصبغ، ومعها كمية من مفتّح لون الشعر (البعض يستخدم الأكسجين في تلك الخطوة).
- اغمري فرشاة الصبغ في الصحن، ثم ابدئي في دهان خصلات شعرك المقسمة بالصبغة، بداية من الجذور وحتى الأطراف.
- استخدمي مشط ضيق الأسنان، وقومي بتمشيط الخصلة بعد الصبغ، حتى تنزعي بقايا الصبغة الزائدة عن الشعر.
- عقب الانتهاء من كل أقسام شعرك، اتركي الصبغة فوق شعرك، وفقًا للفترة الزمنية المحددة على عبوة الصبغة.
- ابدئي في غسيل شعرك بالمياه الدافئة أولا، حتى تبدأ في النزول بصفاء، ثم استخدمي الشامبو، ولكن عقب مرور ساعة أخرى من الوقت، ثم استخدمي البلسم أيضًا. واستمتعي بشعر مصبوغ باللون البني الأشقر في المنزل.
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