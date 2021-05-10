تحضير ماسكات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة

ماسكات طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة في المنزل ولإزالة التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة خصوصا في فصل الصيف حيث تؤثر أشعة الشمس على لون البشرة وتجعلها غير موحدة اللون وتسبب البقع الداكنة لذا يجب أن تهتمي ببشرتك بعمل ماسكات طبيعية مفيدة لبشرتك باستمرار لتجدد خلايا البشرة وترطبها وتنظفها وتقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها والحفاظ عليها جميلة ونضرة وحمايتها من البقع الداكنة والتصبغات وهذه الماسكات يمكنك عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومفيدة موجودة فالمنزل مثل ماسك الدقيق والعسل وماسك البيض وماسك القهوة .

ملعقة من الدقيق .

ملعقة من لبن البودرة .

نصف ملعقة من الزبادي .

نصف ملعقة من النشا .

نصف لمونة ويمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة إذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة .

نصف ملعقة من العسل الأبيض .

نبدأ بغسل الوجه وتنظيفه جيدا ثم نستخدم منشفة سخنة ونضعها علي الوجه لفتح مسام الجلد .

ثانيا نقوم بخلط مكونات الماسك جيدا ونضعه على الوجه بحركات دائريه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم نقوم بتقشيره برفق ثم نقوم بغسل الوجه مرة اخرى بماء فاتر ثم نستخدم ماء الورد لغلق المسام .

مكونات ماسك الدقيق والعسلطريقة استخدام ماسك الدقيق والعسلفوائد ماسك الدقيق والعسل

ماسك الدقيق والعسل له فوائد كثيرة للبشرة لاحتوائه على مكونات طبيعية مثل العسل والزبادي واللبن حيث يقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس يقوم بشد البشرة ويعالج الحبوب وينظف البشرة ويرطبها .

شيت ماسك .

بياض بيضة .

أولا نقوم بغسل الوجه وتنطيفه جيدا ثم نستخدم منشفة سخنة ونضعها علي الوجه لفتح مسام الجلد .

ثانيا نقوم بوضع الشيت ماسك فالماء حتى تتحول لقطعة من القماش ثم نستخرج بياض البيضة في إناء ونقلبه جيدا ثم نضع به الماسك ونقلبه جيدا حتى يتشرب بياض البيضة ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف ثم نقوم بتقشير الماسك برفق ثم نقوم بغسل الوجه جيدا وغلق المسام باستخدام قطعة من الثلج أو ماء الورد .

هذا الماسك مناسب لجميع أنواع البشرة ولا يضر البشرة الحساسة ويعالج الحبوب وينظف البشرة ويزيل الرؤس السوداء ويضيق مسام البشرة الواسعة ويجدد خلايا البشرة ويعالج التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها .

ملعقة من الدقيق .

ملعقة من القهوة .

2 ملعقة كبيرة من الزبادي .

أولا نقوم بغسل الوجه وتنطيفه جيدا ثم نستخدم منشفة سخنة ونضعها علي الوجه لفتح مسام الجلد .

نقوم بخلط المكونات الجافة جيدا القهوة والدقيق ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي ثم نفرده على الوجه ونتركه حتى يجف ثم تقومي بتقشيره أو غسله بالماء ثم تقومي بغلق مسام الجلد باستخدام ماء الورد أو قطعة من الثلج ثم تستخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك .

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هذا الماسك له فوائد كثيرة للبشرة لاحتوائه على القهوة والزبادي حيث يقوم بشد البشرة وترطيبها وتنظيفها وتجديد خلايا البشرة والقضاء على علامات الشيخوخة وتقدم السن والتجاعيد ويعالج حبوب الشباب ويقوم بتفيح البشرة وتوحيد لونها ويعالج التهاب البشرة .