طبق القراقيش والبسكويت والكحك بطريقه سهلة وسريعة التحضير ومن الأطباق ألذيذة والتي يحبها العديد من الأشخاص من كبار وأطفال ويقدم في العديد من المناسبات والأعياد ويختلف طريقه التحضير والتقديم لطبق القراقيش والبسكويت والكحك حيث يمكن استخدام العسل أو الشوكولاته حسب الرغبة.

كيلو غرام واحد من الدقيق .

كوب من السمن .

كوب واحد زيت .

2 ملعقه كبيره من السمسم .

2 ملعقه كبيره من الشمر واليانسون .

ملعقه صغيره من الخميرة مع نصف ملعقه كبيره سكر.

كوب ماء .

المقادير المطلوبة لعمل قراقيش العيدطريقه عمل قراقيش العيد

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كل من الدقيق ثم نضيف كوب من السمنة وكوب زيت ونقلب جيدا ثم نحضر المفرمة الكهربائية ونضيف كل من السمسم وشمر واليانسون يضربوا جيدا حتي ينعموا ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخميرة فوري وسكر وكوب ماء نضع به الخميرة ونص معلقة من السكر ثم نبدأ بتقليب العجين حتي تتشرب العجين المكونات جيدا ثم نتركها نصف ساعه تقريبا ثم نقوم بتقطعيها.

كيلو غرام من الدقيق .

نصف كيلو من السمن .

ملعقه كبيره من حبهان بودر .

2 ملعقه كبيره من السكر البودر .

2 ملعقه كبيره من السمسم .

ملعقه صغيره بيكنج بودر .

نخلط كل من الدقيق مع نصف كيلو من السمنة ونضيف عليه معلقة كبيرة حبهان بودر مع السكر البودر والسمسم ومعلقة صغيرة بيكنج بودر.

لعمل العجين نقوم بخلط ملعقة خميرة صغيرة ونص معلقة صغيرة سكر ثم نضيف كوب من الماء الدافئ وندبوها جيدا ونضيفها علي العجينة ونقلب جيدا حتي يشربها العجين ويصبح العجين جاهزا نتركها لمده لا تقل عن نصف ساعه ونبدأ بنقشه بالمنقاش او أي جهاز نقش اخر ولا نضع العجينة في هواء حتي لا تنشف .

نبدأ بخلط كيلو دقيق علي اثنان كوب سمنة بدرجة الثلاجة وعليه خمس بيضات وورقتين فانيليا ومعلقة اكل كبيرة نشادر وربع كوب لبن مع اثنان كوب من السكر ثم ندخل العجينة الثلاجة لمده نص ساعة تقريبا ونستخدم مكنة البسكويت في عمل العجين بودره .

لتحضير الغريبة نحضر وعاء كبير ونقوم بخلط كيلو دقيق مع نص كيلو سمنة وعليه ورقة فانليا وكوب من السكر .

المقادير المطلوبة لعمل الكحكطريقه تحضير الكحكطريقة تحضير البسكويت والغريبة