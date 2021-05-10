طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش بالمنزل بطعم أحلى من الجاهز

يعتبر بسكويت الشاي المقرمش ، من أنواع البسكويت المفضلة لدي الكثير يعشقه الكبير والصغير، وكثير من الأشخاص يقبلون على شرائه من المحلات أو يقبلون على العبوات الجاهزة منه، ولكن يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة جداً وبمكونات سهلة، تعتمد مكوناته على السكر والبيض والزبدة ودقيق القمح يمتاز بمذاق هش جداً ومقرمش يختلف عن الجاهز بكثير، وهو من البسكوت الذي يمكن تقديمه بجانب القهوة أو الحليب ويشتهر تقديمه بجانب كوب الشاي في فترة الصباح أو مع وجبة الإفطار، تختلف طرق تحضيره ولكن تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وتعطي مذاق هش جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش بطريقة سهلة ومميزة.

مكونات عمل بسكويت الشاي بالمنزل

تعتبر مكونات بسكويت الشاي سهلة وغير مكلفة وتميزه بمذاق هش ومقرمش وهي كما يلي:ـ

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

بيضة.

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نقوم بتحضير بسكويت الشاي المقرمش بخطوات بسيطة تعطيه مذاق أحلى من البسكوت الجاهز وهي كما يلي:ـ

يتم خفق الزبدة مع السكر حتي تختلط تماماً وتصبح ناعمة بعدها نضيف البيض ورشة الملح والفانيليا، ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات. نخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر مع بعضهم البعض، ويضاف الدقيق إلي الخليط السابق ونقلب بالمعلقة الخشبية، حتي تختلط المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية. ندخل العجينة الثلاجة لمدة ربع ساعة، حتي تتماسك ويتم فردها بسهولة عند التشكيل. توضع العجينة على كيس من النايلون ويتم وضع كيس أخر فوقها، ويتم فرد العجينة بين الكيسين باستخدام النشابة. يتم فرد العجينة بسمك رقيق، ثم يتم تشكيلها باستخدام القطاعات المخصصة لعمل البسكويت. يتم استخدام الشوكة لعمل فتحات في قطع البسكويت، كنوع من التزيين. ترص الأشكال داخل صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بقليل من السمنة. تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي. تقدم مع كوب الشاي بالهنا والشفا.

ملاحظات إضافية عند عمل البسكويت

هناك بعض الملاحظات الإضافية عند عمل البسكويت هي كما يلي:ـ