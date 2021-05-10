ماهي اسباب اكتئاب العيد وماهي الاعراض، ترتبط الأعياد على اختلافها بعدد من المظاهر والعادات التي تشمل التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وشراء حاجات متعددة من ملابس وهدايا بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، وبالرغم من كل ذلك إلا أن هنالك من يصابون بالاكتئاب في الأعياد.

اسباب اكتئاب العيد:

عدد موقع "الكونسلتو" مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البعد بالاكتئاب في فترة الأعياد، وهي:

خيبة الأمل والحزن بسبب عدم توافق الواقع مع التوقعات العالية للعيد المبنية على تجارب إيجابية سابقة حول الاحتفال بالأعياد والذكريات الطفولية السعيدة.

التعب والمجهود في الأعياد وقلة النوم وعدم ممارسة الرياضة من مسببات اكتئاب العيد.

الإجهاد الجسدي والعاطفي الذي يصيب البعض خلال أيام العيد يسبب الاكتئاب.

يصاب مدمنو العمل بالاكتئاب في الأعياد بسبب التوقف عن ممارسة ما يحبونه أو التوقف عن كسب العيش في حال العمل الخاص والكسب اليومي.

الضغوط المالية أكثر ما يمكن أن يسبب الاكتئاب سواء من حيث عدم القدرة على الإنفاق أو كثرة الإنفاق وتتابعات ذلك.

اكتئاب العيد يمكن أن يكون ناتج عن التوتر والقلق الذي يصيب البعض في أوقات التجمعات العائلية وتجمعات الأقرباء ووجود الضيوف في المنزل.

الوحدة والبعد عن العائلة وقلة الأصدقاء أو فقدان أعزاء يصعب على الكثيرين الاحتفال بالأعياد فيصبحون عرضة للإصابة بالاكتئاب.

أعراض اكتئاب الأعياد:

انعدام الطاقة لممارسة أي أنشطة.

القلق والتوتر.

الرغبة في العزلة وعدم الرغبة في مقابلة الأشخاص والوجود في التجمعات العائلية.

الشعور بالملل.

الشعور بالوحدة والحزن.

الصداع.

الأرق وصعوبة النوم أو الإفراط في النوم.

الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية.

قلة التواصل وعدم التحدث و الصمت.

مشاكل في التركيز وضعف الذاكرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.