وصفة بان كيك الخضروات المغذية و اللذيذة للأطفال

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وصفة بان كيك الخضروات، نبحث عن أكثر الوجبات ذات المحتوى الغذائي المرتفع للأطفال وخاصة أنهم يشعرون بالممل طوال الوقت من الأطعمة المعتادة ولا يمكننا إجبارهم على تناول الطعام وأكلة بان كيك من المعتاد أننا نتناولها بالعسل والفاكهة ولكن وصفة اليوم من البان كيك مختلف تمامًا فهي بان كيك الخضروات التي تناسب الكبار والصغار.مقادير بان كيك الخضروات
مكونات عجينة البان كيك
- ¾ كوب دقيق أبيض.
- ¾ كوب ماء دافئ.
- ½ ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.
- ½ ملعقة حجمها صغير أوريجانو.
- ملعقة حجمها كبير زيت زيتون.
- ½ ملعقة حجمها صغير ملح.
- فصان ثوم مفرومان.
- كوب من أوراق الملفوف المفرومة.
- حبة جزر تقطع أعواد رفيعة.
- عود بصل أخضر يفرم ناعمًا.
- حبة بطاطس تقطع صوابع.
- ملعقتان حجمها صغير زنجبيل بودرة.
- أوراق بقدونس مفرومة.
- قرن فلفل شطة حار.
- ملعقة حجمها كبير خل أبيض.
- 2 ملعقة حجمها كبير صلصة صويا.
- ملعقة حجمها صغير سمسم محمص.
- ملعقة حجمها صغير شطة مجروشة.
عندما نجهز المقادير السابقة لكل مكون من مكونات البان كيك نبدأ باتباع خطوات تحضير بان كيك الخضروات الآتية:
- نضع جميع الخضروات في طبق واحد عميق ونرش مقدار البيكنج بودر مع الدقيق المنخول والأوريجانو والملح مع كمية زيت الزيتون حسب الحاجة.
- نخلط جميع المقادير السابقة مع بعضها بالتقليب حتى تختلط الخضروات بالتوابل.
- نضيف الماء بشكل تدريجي واستمرار التقليب أثناء الإضافة حتى ننهي كمية الماء ويتماسك الدقيق.
- وفي مقلاة حجمها صغير وغير قابلة للالتصاق نضع كمية بسيطة زيت ونضعها على النار لتسخن.
- نضع بالمقلاة كمية بسيطة من عجينة البان كيك ونتركها تسخن على الجانبين ونرفعها على طبق نظيف بعد ذلك.
- تكرر نفس الخطوات حتى تنتهي عجينة البان كيك كلها.
- نحضر صلصة البان كيك حيث نضع جميع مكونات الصلصة في طبق واحد ويقدم الطبق بجانب قطع البان كيك بالهناء والشفاء.
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وصفة بان كيك الخضروات، نبحث عن أكثر الوجبات ذات المحتوى الغذائي المرتفع للأطفال وخاصة أنهم يشعرون بالممل طوال الوقت من الأطعمة المعتادة ولا يمكننا إجبارهم على تناول الطعام وأكلة بان كيك من المعتاد أننا نتناولها بالعسل والفاكهة ولكن وصفة اليوم من البان كيك مختلف تمامًا فهي بان كيك الخضروات التي تناسب الكبار والصغار.مقادير بان كيك الخضروات
مكونات عجينة البان كيك
- ¾ كوب دقيق أبيض.
- ¾ كوب ماء دافئ.
- ½ ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.
- ½ ملعقة حجمها صغير أوريجانو.
- ملعقة حجمها كبير زيت زيتون.
- ½ ملعقة حجمها صغير ملح.
- فصان ثوم مفرومان.
- كوب من أوراق الملفوف المفرومة.
- حبة جزر تقطع أعواد رفيعة.
- عود بصل أخضر يفرم ناعمًا.
- حبة بطاطس تقطع صوابع.
- ملعقتان حجمها صغير زنجبيل بودرة.
- أوراق بقدونس مفرومة.
- قرن فلفل شطة حار.
- ملعقة حجمها كبير خل أبيض.
- 2 ملعقة حجمها كبير صلصة صويا.
- ملعقة حجمها صغير سمسم محمص.
- ملعقة حجمها صغير شطة مجروشة.
عندما نجهز المقادير السابقة لكل مكون من مكونات البان كيك نبدأ باتباع خطوات تحضير بان كيك الخضروات الآتية:
- نضع جميع الخضروات في طبق واحد عميق ونرش مقدار البيكنج بودر مع الدقيق المنخول والأوريجانو والملح مع كمية زيت الزيتون حسب الحاجة.
- نخلط جميع المقادير السابقة مع بعضها بالتقليب حتى تختلط الخضروات بالتوابل.
- نضيف الماء بشكل تدريجي واستمرار التقليب أثناء الإضافة حتى ننهي كمية الماء ويتماسك الدقيق.
- وفي مقلاة حجمها صغير وغير قابلة للالتصاق نضع كمية بسيطة زيت ونضعها على النار لتسخن.
- نضع بالمقلاة كمية بسيطة من عجينة البان كيك ونتركها تسخن على الجانبين ونرفعها على طبق نظيف بعد ذلك.
- تكرر نفس الخطوات حتى تنتهي عجينة البان كيك كلها.
- نحضر صلصة البان كيك حيث نضع جميع مكونات الصلصة في طبق واحد ويقدم الطبق بجانب قطع البان كيك بالهناء والشفاء.
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