وصفة بان كيك الخضروات المغذية و اللذيذة للأطفال

وصفة بان كيك الخضروات، نبحث عن أكثر الوجبات ذات المحتوى الغذائي المرتفع للأطفال وخاصة أنهم يشعرون بالممل طوال الوقت من الأطعمة المعتادة ولا يمكننا إجبارهم على تناول الطعام وأكلة بان كيك من المعتاد أننا نتناولها بالعسل والفاكهة ولكن وصفة اليوم من البان كيك مختلف تمامًا فهي بان كيك الخضروات التي تناسب الكبار والصغار.

مقادير بان كيك الخضروات

¾ كوب دقيق أبيض.

¾ كوب ماء دافئ.

½ ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.

½ ملعقة حجمها صغير أوريجانو.

ملعقة حجمها كبير زيت زيتون.

½ ملعقة حجمها صغير ملح.

فصان ثوم مفرومان.

كوب من أوراق الملفوف المفرومة.

حبة جزر تقطع أعواد رفيعة.

عود بصل أخضر يفرم ناعمًا.

حبة بطاطس تقطع صوابع.

ملعقتان حجمها صغير زنجبيل بودرة.

أوراق بقدونس مفرومة.

قرن فلفل شطة حار.

ملعقة حجمها كبير خل أبيض.

2 ملعقة حجمها كبير صلصة صويا.

ملعقة حجمها صغير سمسم محمص.

ملعقة حجمها صغير شطة مجروشة.

مكونات عجينة البان كيكخضروات البان كيكمكونات صلصة بان كيك الخضرواتطريقة عمل بان كيك الخضروات

عندما نجهز المقادير السابقة لكل مكون من مكونات البان كيك نبدأ باتباع خطوات تحضير بان كيك الخضروات الآتية: