أقوى ماسك لتفتيح البشرة وشدها واستعادة نضارتها من أول استخدام

ماسك تفتيح البشرة وشدها، لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن دخول عيد الفطر المبارك، وبالتالي تبدأ الكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الكريمات التي تساعدها فى استعادة نضارة بشرتها من جديد وتوحيد لون الوجه، ويمكن عمل ذلك من خلال الإستعانة ببعض الوصفات الطبيعية ذو الفاعلية الكبيرة، وعبر هذا المقال سنوفر إليكم سيدتي أقوى الماسكات الطبيعية الفعالة فى تبييض البشرة وشدها خلال يوم واحد فقط للظهور فى العيد بمظهر أكثر من رائع وستذهلي الجميع من نضارة بشرتك وتفتيحها.ماسك تفتيح البشرة وشدها
يعد هذا الماسك من أقوى الأنواع الفعالة والتي من خلالها ستحصلين على شد فوري لبشرتك ونعومة حريرية فقط اتبعي الخطوات التالية:
- أحضري ملعقتين من الأرز المطحون، وملعقة واحدة من طحين الشوفان.
- وأيضاً احضري ملعقة واحدة من النشا، وبياض بيضة واحدة، ثم أضيفي عليهم ملعقتين من الحليب السائل.
- اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس ويصبح لديكي معجون جاهز للاستخدام.
- أغسلي الوجه جيداً وافردي الماسك عليها واتركيه لمدة 15 دقيقة أو اكثر حسب رغبتك.
- افركي بشرتك باليد للتخلص من بقايا الماسك، ثم يغسل بماء فاتر.
- بعد ذلك رشي على الوجه ماء ورد لكى تُقفل المسام ولا تجذب أي شوائب بداخلها.
- كرري الماسك مرتين فى الأسبوع واحصلي على نتيجة مذهلة.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من القهوة” التركية إذا توفرت”.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخفقي المكونات سوياً حتى تكون شبيهه بخليط الكريم.
- طبقي الماسك على وجهك واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك افركي بشرتك لمدة دقيقتين، ثم أغسليها بماء دافئ.
- ثم أحضري مكعب من الثلج ومرريه على بشرتك أو مرري عليه بعض من ماء الورد من أجل غلق المسام.
- يكرر استخدام هذا المسك يومياًَ حتى يوم العيد ولاحظي الفرق.
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ماسك تفتيح البشرة وشدها، لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن دخول عيد الفطر المبارك، وبالتالي تبدأ الكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الكريمات التي تساعدها فى استعادة نضارة بشرتها من جديد وتوحيد لون الوجه، ويمكن عمل ذلك من خلال الإستعانة ببعض الوصفات الطبيعية ذو الفاعلية الكبيرة، وعبر هذا المقال سنوفر إليكم سيدتي أقوى الماسكات الطبيعية الفعالة فى تبييض البشرة وشدها خلال يوم واحد فقط للظهور فى العيد بمظهر أكثر من رائع وستذهلي الجميع من نضارة بشرتك وتفتيحها.ماسك تفتيح البشرة وشدها
يعد هذا الماسك من أقوى الأنواع الفعالة والتي من خلالها ستحصلين على شد فوري لبشرتك ونعومة حريرية فقط اتبعي الخطوات التالية:
- أحضري ملعقتين من الأرز المطحون، وملعقة واحدة من طحين الشوفان.
- وأيضاً احضري ملعقة واحدة من النشا، وبياض بيضة واحدة، ثم أضيفي عليهم ملعقتين من الحليب السائل.
- اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس ويصبح لديكي معجون جاهز للاستخدام.
- أغسلي الوجه جيداً وافردي الماسك عليها واتركيه لمدة 15 دقيقة أو اكثر حسب رغبتك.
- افركي بشرتك باليد للتخلص من بقايا الماسك، ثم يغسل بماء فاتر.
- بعد ذلك رشي على الوجه ماء ورد لكى تُقفل المسام ولا تجذب أي شوائب بداخلها.
- كرري الماسك مرتين فى الأسبوع واحصلي على نتيجة مذهلة.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من القهوة” التركية إذا توفرت”.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخفقي المكونات سوياً حتى تكون شبيهه بخليط الكريم.
- طبقي الماسك على وجهك واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك افركي بشرتك لمدة دقيقتين، ثم أغسليها بماء دافئ.
- ثم أحضري مكعب من الثلج ومرريه على بشرتك أو مرري عليه بعض من ماء الورد من أجل غلق المسام.
- يكرر استخدام هذا المسك يومياًَ حتى يوم العيد ولاحظي الفرق.
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