طريقة عمل باستا بالكريمة بكل سهولة وبألذ وأشهى باستا هتجربوها أحلى من المطاعم

باستا بالكريمة ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يتميز المطبخ الإيطالي بأكلاته المميزة واللذيذة والمتنوعة. كما أنها من الاكلات التي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناول باستا بالكريمة في المطاعم، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم والوطن العربي خاصةً. وتتميز باستا بالكريمة بقيمتها الغذائية، وبمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الغني بالصوص الذي يضفي عليها مذاقها الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم. كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير باستا بالكريمة لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، بدلا من تناولها في المطاعم لضمان جودتها وصحتها. كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات باستا بالكريمة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل وأحلى من المطاعم.

مكونات باستا بالكريمة

تتكون باستا بالكريمة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من المكرونة (النوع حسب الرغبة).

4 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم كبار مهروس.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ثلث كوب من معجون طماطم.

رشة ملح.

رشة شطة مطحونة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة أوريجانو.

رشة سكر.

نصف كوب من ماء المكرونة.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الكريمة الثقيلة.

مكعب مرق دجاج.

نصف كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتوفير أموالكم).

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

للتزيين

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على باستا بالكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: