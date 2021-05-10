طريقه سهله وبسيطه لعمل البسبوسه بجوز الهند في المنزل مثل المحلات

البسبوسه من الحلوي الشهية والشهيرة أيضا وتعتبر من الحلويات الشرقية وتستطيع أي سيده منزل أن تحضرها بطريقه سهله والبسبوسه غير مكلفه في تحضيرها بدل من الشراء من المحلات الخاصة ببيع الحلويات، وتكون هذه الحلويات كثيره في الأعياد والمواسم وأيضا توجد في الأفراح والعزومات ويمكن أن يتم عمل البسبوسه بأكثر من طريقه، ويمكن تقديمها كوسيلة من وسائل الترحيب للضيوف في المنزل، وأيضا تنتشر البسبوسه في شهر رمضان الكريم ويوجد بالبسبوسه عناصر غذائية مهمه لجسم الإنسان وتحتوي علي طاقه مهمه للجسم، يوجد أنواع كثيره للبسبوسه منها البسبوسه بالقشطة أو البسبوسه بالمكسرات، وكل هذه الأنواع لذيذه وشهيه ويفضلها الكبار والصغار وسوف نتعرف علي احدي هذه الأنواع وهي البسبوسه بجوز الهند. المكونات اللازمة لتحضير البسبوسه بجوز الهند. سوف نقوم بإحضار عدد 2 كوب من السميد.

نقوم بإحضار عدد كوب واحد من جوز الهند.

نقوم بإحضار نصف كوب من السكر.

نقوم بإحضار من الحليب السائل نصف كوب.

نقوم بإحضار من البيكنج بودر معلقتين صغيرتين.

نقوم بجلب الفانيليا ونأخذ منها ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار من البيض اثنان.

نقوم بجلب شربات جاهز. طريقه تحضير البسبوسه بجوز الهند. المكونات اللازمة لتحضير البسبوسه بجوز الهند.طريقه تحضير البسبوسه بجوز الهند. نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 مئويه.

نقوم بجلب الخلاط الكهربائي، ونقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب والسكر ونبدأ عمليه الخفق لمده 5 دقائق، وذلك حتي نحصل علي خليط متجانس، وأيضا ليذوب السكر.

بعد أن نحصل علي الخليط المتجانس نقوم بوضعه في وعاء ونقوم بإضافة السميد وجوز الهند معه وأيضا البيكنج بودر ونقوم بالتقليب جيدا حتي نحصل علي القوام المطلوب.

نقوم بإحضار الصينية، وبعد أن نقوم بدهن الصينية بالزيت نقوم بوضع الخليط السابق ونقوم بتوزيعه داخل الصينية بشكل متساوي.

نقوم بعد ذلك بإدخال الصينية إلي الفرن حتي تنضج ويتحول لون وجهها إلي الأحمر.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بإضافة إليها الشربات الباردة وهي ساخنه لكي تشربها البسبوسه.

نقوم بترك الصنية حتي تبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها ووضعها في أطباق التقديم ولتزيينها يمكن أضافه عليها قطع من الكريز. المكونات الخاصة لعمل الشربات. نقوم بإحضار عدد 3 أكواب من السكر. نقوم بإحضار عدد 2 كوب من الماء البارد. نقوم بإحضار نصف ليمونه معصوره. نقوم بإحضار ملعقه واحده من الفانيليا. نقوم بجلب عود من القرفة. طريقه تحضير شربات بسبوسه جوز الهند. نقوم بإضافة السكر إلي الماء ويفضل أن تكون الماء بارده وآلا تكون دافئه. نقوم بعمليه تقليب بسيطه للسكر في الماء قبل وضع الإناء علي النار. نقوم بوضع الإناء علي نار هادئه. بعد يتم التقليب ونحصل علي القوام المناسب، سوف نقوم بإضافة النصف ليمونه المعصورة وأيضا ملعقه الفانيليا، بعد ذلك نقوم بإضافة عود القرفة. الوسوم

البسبوسه من الحلوي الشهية والشهيرة أيضا وتعتبر من الحلويات الشرقية وتستطيع أي سيده منزل أن تحضرها بطريقه سهله والبسبوسه غير مكلفه في تحضيرها بدل من الشراء من المحلات الخاصة ببيع الحلويات، وتكون هذه الحلويات كثيره في الأعياد والمواسم وأيضا توجد في الأفراح والعزومات ويمكن أن يتم عمل البسبوسه بأكثر من طريقه، ويمكن تقديمها كوسيلة من وسائل الترحيب للضيوف في المنزل، وأيضا تنتشر البسبوسه في شهر رمضان الكريم ويوجد بالبسبوسه عناصر غذائية مهمه لجسم الإنسان وتحتوي علي طاقه مهمه للجسم، يوجد أنواع كثيره للبسبوسه منها البسبوسه بالقشطة أو البسبوسه بالمكسرات، وكل هذه الأنواع لذيذه وشهيه ويفضلها الكبار والصغار وسوف نتعرف علي احدي هذه الأنواع وهي البسبوسه بجوز الهند. المكونات اللازمة لتحضير البسبوسه بجوز الهند. سوف نقوم بإحضار عدد 2 كوب من السميد.

نقوم بإحضار عدد كوب واحد من جوز الهند.

نقوم بإحضار نصف كوب من السكر.

نقوم بإحضار من الحليب السائل نصف كوب.

نقوم بإحضار من البيكنج بودر معلقتين صغيرتين.

نقوم بجلب الفانيليا ونأخذ منها ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار من البيض اثنان.

نقوم بجلب شربات جاهز. طريقه تحضير البسبوسه بجوز الهند. المكونات اللازمة لتحضير البسبوسه بجوز الهند.طريقه تحضير البسبوسه بجوز الهند. نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 مئويه.

نقوم بجلب الخلاط الكهربائي، ونقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب والسكر ونبدأ عمليه الخفق لمده 5 دقائق، وذلك حتي نحصل علي خليط متجانس، وأيضا ليذوب السكر.

بعد أن نحصل علي الخليط المتجانس نقوم بوضعه في وعاء ونقوم بإضافة السميد وجوز الهند معه وأيضا البيكنج بودر ونقوم بالتقليب جيدا حتي نحصل علي القوام المطلوب.

نقوم بإحضار الصينية، وبعد أن نقوم بدهن الصينية بالزيت نقوم بوضع الخليط السابق ونقوم بتوزيعه داخل الصينية بشكل متساوي.

نقوم بعد ذلك بإدخال الصينية إلي الفرن حتي تنضج ويتحول لون وجهها إلي الأحمر.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بإضافة إليها الشربات الباردة وهي ساخنه لكي تشربها البسبوسه.

نقوم بترك الصنية حتي تبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها ووضعها في أطباق التقديم ولتزيينها يمكن أضافه عليها قطع من الكريز. المكونات الخاصة لعمل الشربات. نقوم بإحضار عدد 3 أكواب من السكر. نقوم بإحضار عدد 2 كوب من الماء البارد. نقوم بإحضار نصف ليمونه معصوره. نقوم بإحضار ملعقه واحده من الفانيليا. نقوم بجلب عود من القرفة. طريقه تحضير شربات بسبوسه جوز الهند. نقوم بإضافة السكر إلي الماء ويفضل أن تكون الماء بارده وآلا تكون دافئه. نقوم بعمليه تقليب بسيطه للسكر في الماء قبل وضع الإناء علي النار. نقوم بوضع الإناء علي نار هادئه. بعد يتم التقليب ونحصل علي القوام المناسب، سوف نقوم بإضافة النصف ليمونه المعصورة وأيضا ملعقه الفانيليا، بعد ذلك نقوم بإضافة عود القرفة.

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