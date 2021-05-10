عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب طعمه روعه زى المحلات لازم نجربية بدون ماكينة

عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب، الكثير من النساء تحب أن تصنع لزوجها وأولادها الطعام والحلويات بالمنزل؛ وتقوم بذلك لتضمن صحتها ونظافتها، والحلويات التي تفضل صناعتها منها البسكويت، الكعك، البيتي فور أو الغريبة التي مذاقها لذيذ وتكون لها طعم خاص في الفم، وفي السطور القليلة التالية ستتعرفين على كيفية عمل الغريبة في المنزل لتبدو كأنكِ قمتِ بشرائها من أي محل. عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب سنعرض لكِ مكونات الغريبة الناعمة، وفيما يلي طريقة التحضير: مكونات عمل الغريبة هشه وطرية مكونات عمل الغريبة هشه وطرية طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة ليست بالطريقة الصعبة، وسنقدم لكِ وصفة عمل الغريبة الناعمة كاملة، وفيما يلي خطوات صنعها:

كخطوة أولى يجب أن تخفقي السمن بطريقة جيدة بالمضرب الكهربائي ليتحول لونها للون الأبيض.

الخطوة الثانية هي أن تقومي بإضافة سكر للسمن، وتستمري في خفقهما بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لكي عجين من السمن والسكر.

الخطوة الثالثة لكي تحصلي على عجينة هشة وطرية يجب عليك إضافة الدقيق بالتدريج على السمن والسكر، وعند حصولك على عجينة متماسكة ضيفي بياض البيضة على العجينة، فبياض البيضة يساعد على تماسكها.

يجب عليك إضافة الدقيق بالتدريج على السمن والسكر، وعند حصولك على عجينة متماسكة ضيفي بياض البيضة على العجينة، فبياض البيضة يساعد على تماسكها. الخطوة الرابعة هي أن تشكلي العجينة بيدك على شكل الغريبة وتزينها بأي نوع من أنواع المكسرات التي تحبينها وتحبها أسرتك.

الخطوة الخامسة هي رص الغريبة التي قمتي بتشكيلها في صينية، وضعيها داخل الفرن على درجة حرارة 180درجة لمدة ربع ساعة بالضبط؛ لكي لا يتحول لونها للون الأحمر بدلًا من لون العجينة الأبيض.

عند اخراجها من الفرن، وتركها حتى تبرد، ضعيها في أطباق بشكل جميل ومزين، وقدميها لأفراد أسرتك، وهكذا تكون انتهت طريقه عمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة الوسوم

عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب، الكثير من النساء تحب أن تصنع لزوجها وأولادها الطعام والحلويات بالمنزل؛ وتقوم بذلك لتضمن صحتها ونظافتها، والحلويات التي تفضل صناعتها منها البسكويت، الكعك، البيتي فور أو الغريبة التي مذاقها لذيذ وتكون لها طعم خاص في الفم، وفي السطور القليلة التالية ستتعرفين على كيفية عمل الغريبة في المنزل لتبدو كأنكِ قمتِ بشرائها من أي محل. عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب عمل الغريبة هشه وطرية دايبة دوب سنعرض لكِ مكونات الغريبة الناعمة، وفيما يلي طريقة التحضير: مكونات عمل الغريبة هشه وطرية مكونات عمل الغريبة هشه وطرية طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة ليست بالطريقة الصعبة، وسنقدم لكِ وصفة عمل الغريبة الناعمة كاملة، وفيما يلي خطوات صنعها:

كخطوة أولى يجب أن تخفقي السمن بطريقة جيدة بالمضرب الكهربائي ليتحول لونها للون الأبيض.

الخطوة الثانية هي أن تقومي بإضافة سكر للسمن، وتستمري في خفقهما بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لكي عجين من السمن والسكر.

الخطوة الثالثة لكي تحصلي على عجينة هشة وطرية يجب عليك إضافة الدقيق بالتدريج على السمن والسكر، وعند حصولك على عجينة متماسكة ضيفي بياض البيضة على العجينة، فبياض البيضة يساعد على تماسكها.

يجب عليك إضافة الدقيق بالتدريج على السمن والسكر، وعند حصولك على عجينة متماسكة ضيفي بياض البيضة على العجينة، فبياض البيضة يساعد على تماسكها. الخطوة الرابعة هي أن تشكلي العجينة بيدك على شكل الغريبة وتزينها بأي نوع من أنواع المكسرات التي تحبينها وتحبها أسرتك.

الخطوة الخامسة هي رص الغريبة التي قمتي بتشكيلها في صينية، وضعيها داخل الفرن على درجة حرارة 180درجة لمدة ربع ساعة بالضبط؛ لكي لا يتحول لونها للون الأحمر بدلًا من لون العجينة الأبيض.

عند اخراجها من الفرن، وتركها حتى تبرد، ضعيها في أطباق بشكل جميل ومزين، وقدميها لأفراد أسرتك، وهكذا تكون انتهت طريقه عمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة

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