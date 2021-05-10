عمل مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش بمكونات سهله وبسيطة من المنزل

عمل مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش، قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل المربي وبالتالى قد تلجأ الى شرائها من الخارج لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المربي بأكثر من طريقة منها مربي التوت ومربي المشمش ومربي التفاح بطريقة صحية وسهله وبسيطة للاطفال . مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل المربي منها مربي المشمش ومربي التفاتح والتوت . طريقة عمل مربى التوت طريقة عمل مربى التوت مكونات عمل مربى التوت كيلو إلا ربع من السكر .

كيلو إلا ربع من التوت .

عصير ليمونة.

ماء . طريقة إعداد وتحضير عمل مربى التوت يغسل التوت جيدا وتقطع أغصانه ثم نضعة في إناء على هيئة طبقات توت وسكر وهكذا ويترك حتى يذوب السكر فى ماء التوت .

نضع إناء التوت على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ويلاحظ إضافة عصير ليمون أو ملح ليمون مذاب فى الماء ثم نتركه على النار حتى يشتد القوام .

نتركه ليبرد قليلا ثم يعبأ فى بطرمانات ويحكم الإغلاق. طريقة إعداد وتحضير عمل مربى التوت طريقة عمل مربى التفاح طريقة عمل مربى التفاح مكونات عمل مربى التفاح كيلو تفاح .

كيلو إلا ربع من السكر .

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قليل من الماء . طريقة إعداد وتحضير مربى التفاح يغسل التفاح جيدا بالماء ثم يقشر وينزع بذره بواسطة مقوار .

تقطع الواحدة إلى حلقات أو إلى أربعة أجزاء .

نضع إناء على النار ويضاف الماء والسكر وعصير ليمونة ثم نضيف التفاح ويحرك بملعقة خشبية خاصة بالحلويات ويحرك بهدوء حتى نحافظ على شكل التفاح .

لكى نأخذ رائحة لذيذة وجميلة وطعما مميزا لمربى التفاح يمكن إضافة قليل من المستكة المطحونة .

يحفظ في بطرمان ويحكم إغلاقة لحين الطلب . طريقة إعداد وتحضير مربى التفاح طريقة عمل مربى ثمار المشمش طريقة عمل مربى ثمار المشمش مكونات مربى ثمار المشمش كيلو جرام من المشمش .

عصير ليمونة .

قليل من الماء .

كيلو إلا ربع من السكر . طريقة الإعداد والتحضير مربي المشمش يغسل المشمش جيدا ويجفف لكى ننزع منه النوى .

يتم سلق المشمش فى إناء ويوضع على النار مع إضافة مقدار بسيط من الماء ويسلق نصف تسوية .

يحضر السكر والماء فى إناء على النار حتى يغلى ويتم إضافة المشمش النصف تسوية إلى السكر والماء وعصير الليمونة ويترك حتى يكتمل النضج وتتكون مربى المشمش .

تبرد المربى وتعبأ فى برطمانات ويحكم إغلاقها. طريقة الإعداد والتحضير مربي المشمش الوسوم

عمل مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش، قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل المربي وبالتالى قد تلجأ الى شرائها من الخارج لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المربي بأكثر من طريقة منها مربي التوت ومربي المشمش ومربي التفاح بطريقة صحية وسهله وبسيطة للاطفال . مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش مربى التوت ومربي التفاح ومربي المشمش سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل المربي منها مربي المشمش ومربي التفاتح والتوت . طريقة عمل مربى التوت طريقة عمل مربى التوت مكونات عمل مربى التوت كيلو إلا ربع من السكر .

كيلو إلا ربع من التوت .

عصير ليمونة.

ماء . طريقة إعداد وتحضير عمل مربى التوت يغسل التوت جيدا وتقطع أغصانه ثم نضعة في إناء على هيئة طبقات توت وسكر وهكذا ويترك حتى يذوب السكر فى ماء التوت .

نضع إناء التوت على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ويلاحظ إضافة عصير ليمون أو ملح ليمون مذاب فى الماء ثم نتركه على النار حتى يشتد القوام .

نتركه ليبرد قليلا ثم يعبأ فى بطرمانات ويحكم الإغلاق. طريقة إعداد وتحضير عمل مربى التوت طريقة عمل مربى التفاح طريقة عمل مربى التفاح مكونات عمل مربى التفاح كيلو تفاح .

كيلو إلا ربع من السكر .

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قليل من الماء . طريقة إعداد وتحضير مربى التفاح يغسل التفاح جيدا بالماء ثم يقشر وينزع بذره بواسطة مقوار .

تقطع الواحدة إلى حلقات أو إلى أربعة أجزاء .

نضع إناء على النار ويضاف الماء والسكر وعصير ليمونة ثم نضيف التفاح ويحرك بملعقة خشبية خاصة بالحلويات ويحرك بهدوء حتى نحافظ على شكل التفاح .

لكى نأخذ رائحة لذيذة وجميلة وطعما مميزا لمربى التفاح يمكن إضافة قليل من المستكة المطحونة .

يحفظ في بطرمان ويحكم إغلاقة لحين الطلب . طريقة إعداد وتحضير مربى التفاح طريقة عمل مربى ثمار المشمش طريقة عمل مربى ثمار المشمش مكونات مربى ثمار المشمش كيلو جرام من المشمش .

عصير ليمونة .

قليل من الماء .

كيلو إلا ربع من السكر . طريقة الإعداد والتحضير مربي المشمش يغسل المشمش جيدا ويجفف لكى ننزع منه النوى .

يتم سلق المشمش فى إناء ويوضع على النار مع إضافة مقدار بسيط من الماء ويسلق نصف تسوية .

يحضر السكر والماء فى إناء على النار حتى يغلى ويتم إضافة المشمش النصف تسوية إلى السكر والماء وعصير الليمونة ويترك حتى يكتمل النضج وتتكون مربى المشمش .

تبرد المربى وتعبأ فى برطمانات ويحكم إغلاقها. طريقة الإعداد والتحضير مربي المشمش

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