وصفة بيتزا اللازانيا في خطوات بسيطة

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وصفة بيتزا اللازانيا، بيتزا اللازانيا تعمل على المزج بين نوعين البيتزا ومكرونة اللازانيا وتلك الأصناف من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا كبارًا وصغارًا كما أن ربة المنزل لن تحتاج لأكثر من نصف ساعة حتى تصبح بيتزا اللازانيا جاهزة جربي معنا تلك الطريقة من البيتزا واللازانيا لإبهار أطفالك.مكونات بيتزا اللازانيا
- مكرونة لازانيا: ست شرائح.
- صلصة بشاميل: كأس واحد كامل.
- صلصة بيتزا جاهزة: كأس واحد كامل.
- جبن موتزاريلا: كأس واحد كامل يكون مبشور.
- بيبروني: كأس إلا ربع وتكون مقطعة حلقات.
- فلفل أخضر: حبة واحدة حجمها متوسطة ونقطعها شرائح.
- زيتون أسود: ملعقتان ذات حجم كبير ننزع منها النوى.
- مشروم فريش: كأس كامل ونقطعه شرائح.
أكلة بيتزا اللازانيا ذات مذاق لذيذ لا يقاوم ويمكن لربة المنزل تحضيرها في أي وقت بكل سهولة بعد تجهيز مقادير بيتزا اللازانيا السابقة والآن نتجه لطريقة عمل بيتزا اللازانيا:
- نحضر صينية الفرن لندهن القاع بصلصة البشاميل مع صلصة البيتزا لكي يغطى تمامًا.
- نأخذ عدد 2 شريحة من اللازانيا ونضعها على الصلصة ونغطي القاع بتلك الشرائح.
- ومرة أخرى نضع مقدار من مزيج صلصة البشاميل وصلصة البيتزا على شرائح اللازانيا ونغطيها بالصلصة.
- نستخدم حلقات البيبروني لتوزيعها فوق الصلصة وكذلك شرائح المشروم والزيتون والفلفل وبعد الخضروات نرش مقدار مناسب من الموتزاريلا على الوجه.
- نرص طبقة أخرى بواسطة مكرونة اللازانيا عدد 2 شريحة وعليها طبقة أخرى من الخضروات مثل السابقة من الزيتون والمشروم والفلفل وجبنة موتزاريلا.
- ومرة أخرى 2 شريحة لازانيا أخرى فوق طبقة الخضروات ونضيف المتبقي من الخضروات فوق الطبقة الأخيرة من اللازانيا.
- يتم رش المقدار المتبقي من الجبن الموتزاريلا على الوجه.
- توضع صينية بيتزا اللازانيا في الفرن على حرارة لا تقل عن 200 درجة مئوية ونترك البيتزا بالفرن حتى تنضج قد يستغرق ذلك من 20 حتى 30 دقيقة.
- عندما يمر الزمن المحدد نخرج البيتزا ونقطعها حسبما نشاء وتؤكل ساخنة بالهناء والشفاء.
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وصفة بيتزا اللازانيا، بيتزا اللازانيا تعمل على المزج بين نوعين البيتزا ومكرونة اللازانيا وتلك الأصناف من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا كبارًا وصغارًا كما أن ربة المنزل لن تحتاج لأكثر من نصف ساعة حتى تصبح بيتزا اللازانيا جاهزة جربي معنا تلك الطريقة من البيتزا واللازانيا لإبهار أطفالك.مكونات بيتزا اللازانيا
- مكرونة لازانيا: ست شرائح.
- صلصة بشاميل: كأس واحد كامل.
- صلصة بيتزا جاهزة: كأس واحد كامل.
- جبن موتزاريلا: كأس واحد كامل يكون مبشور.
- بيبروني: كأس إلا ربع وتكون مقطعة حلقات.
- فلفل أخضر: حبة واحدة حجمها متوسطة ونقطعها شرائح.
- زيتون أسود: ملعقتان ذات حجم كبير ننزع منها النوى.
- مشروم فريش: كأس كامل ونقطعه شرائح.
أكلة بيتزا اللازانيا ذات مذاق لذيذ لا يقاوم ويمكن لربة المنزل تحضيرها في أي وقت بكل سهولة بعد تجهيز مقادير بيتزا اللازانيا السابقة والآن نتجه لطريقة عمل بيتزا اللازانيا:
- نحضر صينية الفرن لندهن القاع بصلصة البشاميل مع صلصة البيتزا لكي يغطى تمامًا.
- نأخذ عدد 2 شريحة من اللازانيا ونضعها على الصلصة ونغطي القاع بتلك الشرائح.
- ومرة أخرى نضع مقدار من مزيج صلصة البشاميل وصلصة البيتزا على شرائح اللازانيا ونغطيها بالصلصة.
- نستخدم حلقات البيبروني لتوزيعها فوق الصلصة وكذلك شرائح المشروم والزيتون والفلفل وبعد الخضروات نرش مقدار مناسب من الموتزاريلا على الوجه.
- نرص طبقة أخرى بواسطة مكرونة اللازانيا عدد 2 شريحة وعليها طبقة أخرى من الخضروات مثل السابقة من الزيتون والمشروم والفلفل وجبنة موتزاريلا.
- ومرة أخرى 2 شريحة لازانيا أخرى فوق طبقة الخضروات ونضيف المتبقي من الخضروات فوق الطبقة الأخيرة من اللازانيا.
- يتم رش المقدار المتبقي من الجبن الموتزاريلا على الوجه.
- توضع صينية بيتزا اللازانيا في الفرن على حرارة لا تقل عن 200 درجة مئوية ونترك البيتزا بالفرن حتى تنضج قد يستغرق ذلك من 20 حتى 30 دقيقة.
- عندما يمر الزمن المحدد نخرج البيتزا ونقطعها حسبما نشاء وتؤكل ساخنة بالهناء والشفاء.
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