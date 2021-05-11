وصفة بيتزا اللازانيا في خطوات بسيطة

وصفة بيتزا اللازانيا، بيتزا اللازانيا تعمل على المزج بين نوعين البيتزا ومكرونة اللازانيا وتلك الأصناف من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا كبارًا وصغارًا كما أن ربة المنزل لن تحتاج لأكثر من نصف ساعة حتى تصبح بيتزا اللازانيا جاهزة جربي معنا تلك الطريقة من البيتزا واللازانيا لإبهار أطفالك.

مكرونة لازانيا: ست شرائح.

صلصة بشاميل: كأس واحد كامل.

صلصة بيتزا جاهزة: كأس واحد كامل.

جبن موتزاريلا: كأس واحد كامل يكون مبشور.

بيبروني: كأس إلا ربع وتكون مقطعة حلقات.

فلفل أخضر: حبة واحدة حجمها متوسطة ونقطعها شرائح.

زيتون أسود: ملعقتان ذات حجم كبير ننزع منها النوى.

مشروم فريش: كأس كامل ونقطعه شرائح.

مكونات بيتزا اللازانياخطوات عمل بيتزا اللازانيا بالتفصيل

أكلة بيتزا اللازانيا ذات مذاق لذيذ لا يقاوم ويمكن لربة المنزل تحضيرها في أي وقت بكل سهولة بعد تجهيز مقادير بيتزا اللازانيا السابقة والآن نتجه لطريقة عمل بيتزا اللازانيا: