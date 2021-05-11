لانشون اللحم ، من الأكلات اللذيذة والمحببة لدى الجميع ويقبل الكبار والصغار على تناولها لما تتميز به هذه الأكلة اللذيذة من مذاق خاص وشهى، كما أن اللانشون يتكون من مكونات صحية وطبيعية، وهو عبارة عن لحم مفروم والكثير من التوابل ولكن يخشى بعض الناس تناول اللانشون الجاهز لعدم تأكدهم من جودة المكونات، وكذلك لاحتواء اللانشون الجاهز علي مواد حافظة ومواد كيماوية لتثبيت وتركيز الطعم والنكهة طول فترة التخزين، وبعض الشركات أيضا تستخدم الألوان الصناعية ولكى تضمن ربات البيوت صحة أبنائهن نقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل لانشون اللحم بطريقة سهلة جدا ولا تتطلب وقت ولا جهد. مكونات لانشون اللحم مكونات لانشون اللحم يتكون اللانشون من مكونات طبيعية والكثير من التوابل ومكوناته كالتالي: نص كيلو لحمة بها نسبة دهون.

6 بيضات.

٨ قطع جبنة مثلثات.

٨ معالق كبار دقيق.

٤ معالق كبار نشا.

كوب زيت.

معلقة كبيرة عسل أسود.

باكيت مرقة دجاج فورية.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة صغيرة (توم بودرة، وبصل بودرة، وكبابة صيني، وبابريكا، وزنجبيل).

رشة من الحبهان البودر والقرفة.

ربع معلقة لون احمر بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير لانشون اللحم سهلة ولا تتطلب أدني وقت أو جهد وهي كالتالي: نقوم بإحضار كبة ونضع فيها البيض والجبنة والعسل والزيت وجميع التوابل ونخلطهم جيدا في الكبة حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح كالسائل.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ونخلطه مع باقي المكونات حتى يتجانس مع المكونات جيدا.

بعد ذلك نضع الخليط في أكياس بشكل اسطوانى مثل الجاهز ونلفه بعد ذلك في ورق الامونيوم.

ونقوم بوضعه في إناء مليء بالماء على النار مع اربع ورقات لاورا وملعقتين من الخل.

نتركه حتى ينضج لمدة 50 دقيقة ثم نخرجه ونتركه ليبرد يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. الوسوم

لانشون اللحم ، من الأكلات اللذيذة والمحببة لدى الجميع ويقبل الكبار والصغار على تناولها لما تتميز به هذه الأكلة اللذيذة من مذاق خاص وشهى، كما أن اللانشون يتكون من مكونات صحية وطبيعية، وهو عبارة عن لحم مفروم والكثير من التوابل ولكن يخشى بعض الناس تناول اللانشون الجاهز لعدم تأكدهم من جودة المكونات، وكذلك لاحتواء اللانشون الجاهز علي مواد حافظة ومواد كيماوية لتثبيت وتركيز الطعم والنكهة طول فترة التخزين، وبعض الشركات أيضا تستخدم الألوان الصناعية ولكى تضمن ربات البيوت صحة أبنائهن نقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل لانشون اللحم بطريقة سهلة جدا ولا تتطلب وقت ولا جهد. مكونات لانشون اللحم مكونات لانشون اللحم يتكون اللانشون من مكونات طبيعية والكثير من التوابل ومكوناته كالتالي: نص كيلو لحمة بها نسبة دهون.

6 بيضات.

٨ قطع جبنة مثلثات.

٨ معالق كبار دقيق.

٤ معالق كبار نشا.

كوب زيت.

معلقة كبيرة عسل أسود.

باكيت مرقة دجاج فورية.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة صغيرة (توم بودرة، وبصل بودرة، وكبابة صيني، وبابريكا، وزنجبيل).

رشة من الحبهان البودر والقرفة.

ربع معلقة لون احمر بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير لانشون اللحم سهلة ولا تتطلب أدني وقت أو جهد وهي كالتالي: نقوم بإحضار كبة ونضع فيها البيض والجبنة والعسل والزيت وجميع التوابل ونخلطهم جيدا في الكبة حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح كالسائل.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ونخلطه مع باقي المكونات حتى يتجانس مع المكونات جيدا.

بعد ذلك نضع الخليط في أكياس بشكل اسطوانى مثل الجاهز ونلفه بعد ذلك في ورق الامونيوم.

ونقوم بوضعه في إناء مليء بالماء على النار مع اربع ورقات لاورا وملعقتين من الخل.

نتركه حتى ينضج لمدة 50 دقيقة ثم نخرجه ونتركه ليبرد يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

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