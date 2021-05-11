طريقة عمل كريم الحلبة والأرز لإزالة التجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة

كريم الحلبة والأرز ، من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، والبقع الداكنة، والتصبغات، والتخلص من الاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس، والحلبة تقوم بتطهير الجلد من الداخل، وتخلص البشرة من السموم، وتزيد من نضارتها وتزيل حب الشباب، وتكافح الشيخوخة وتزيل التجاعيد وخاصة التي تظهر أسفل العين، والأرز يعمل على تفتيح وترطيب وتنعيم البشرة، ويزيل خلايا الجلد الميت، ويحفز من إنتاج الكولاجين الذي يزيل التجاعيد من البشرة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بكل سهولة لأن خطواته سهلة وبسيطة، وينصح خبراء التجميل بعمل الكريمات الطبيعية في المنزل، حتى نضمن خلوها من أي مواد ضارة بالبشرة، وتوجد أنواع كثيرة من هذه الكريمات المفيدة للبشرة، من أهمها كريم الأساس الطبيعي، وكريم الحلبة والكركم، وكريم البقدونس، وكل هذه الأنواع لها فوائد كثيرة للبشرة وتخلصها من جميع المشاكل التي تتعرض لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والأرز لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بالمنزل.

مكونات كريم الحلبة والأرز

يحتوي هذا النوع من الكريم على البعض المكونات البسيطة الأتية:-

2 ملعقة من الحلبة المطحونة.

2 ملعقة من الأرز المطحون.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، أو ملعقة كبير من ماء الورد إذا كانت البشرة دهنية

علبة فارغة لوضع الكريم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والأرز بأبسط الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بطحن الحلبة في الخلاط الكهربائي، وكذلك نقوم بطحن الأرز. نضع 2 ملعقة من الحلبة المطحونة، ونضيف إليها 2 ملعقة من الأرز المطحون، ونصف ملعقة من الكركم المطحون، ونضيف كوب كبير من الماء. نضع الخليط على نار هادئة حتى نحصل على مزيج متماسك وهلامي، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وإذا كان البشرة دهنية نضيف ملعقة من ماء الورد، حتى نحصل على مزيج كريمي. نضع الخليط الناتج في علبة فارغة. نستخدم هذا الكريم يومياً على البشرة، ونضع طبقة سميكة، ونتركه حتى يجف مدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة. نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد، وسوف تلاحظون الفرق الشاسع بعد وضع الكريم. استخدام هذا الكريم لمدة أسبوعين، سوف يقوم بإزالة التجاعيد والاسمرار، والتصبغات، والبقع الداكنة من الوجه.

فوائد كريم الحلبة والأرز للبشرة

هناك فوائد عديدة يحتوي عليها هذا النوع من الكريمات وهى كالتالي:-

تعمل الحلبة على إزالة الرؤوس السوداء، وتزيل التجاعيد والبثور من الوجه.

تقلل الحلبة الندبات وتهدئ البشرة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، كما تحتوي على فيتامين c، ومضادات الالتهابات، وتعالج الإكزيما والحروق والدمامل.

تخلص البشرة من مشكلة حب الشباب والبثور.

تساعد في تقشير البشرة بشكل طبيعي.

ماسك الحلبة والعسل

يحتوي هذا الماسك على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهى كالتالي:-

ملعقة واحدة حلبة مطحونة.

ملعقة واحدة عسل نحل طبيعي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الحلبة والعسل من خلال تطبيق الخطوات التالية:-

نقوم بخلط الحلبة المطحونة، مع عسل النحل الطبيعي، حتى تتشكل لدينا عجينة. نقوم بدهن خليط الحلبة وعسل النحل على الوجه، ونترك الخليط مدة 30 دقيقة على الوجه حتى يجف تمامًا. نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم برش الوجه بماء الورد.

طريقة عمل كريم الحلبة والزبادي

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والزبادي من خلال الخطوات الأتية:-