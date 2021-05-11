طريقة عمل كفتة اللحم اللذيذة الشهية فى المنزل وبطعم المحلات

كفتة اللحم من انواع اللذيذة والتى من الممكن عملها فى المنزل بكل سهولة، ويمكننا ايضا ان نعطيها رائحة الشواء والكفتة من الاكلات المفضلة لدى الكثير من الناس والاطفال ايضا يحبونها كثيرا، لان طعمها جميل وجذاب وهى خفيفة فى نفس الوقت وكثيرا نقوم بعملها فى الرحلات وفى العزومات، لانها بتعطينا كمية كبيرة من الاصابع تكفى الكثيرمن الافراد، فتوفرعليناالكثيروهي تعتبراكلة موفرة تساعد ربة المنزل فى تدبير مصروف البيت لكى يكفى معها الشهر، وهى من الاكلات السهلة والسريعة فى تحضيرها، وسوف اشرح لكم مكونات وطريقة تحضير كفتة اللحم. مكونات كفتة اللحم مكونات كفتة اللحم تحتوى كفتة اللحم على مكونات غير مكلفة ويمكن شرائها بسهولة وهى كالاتى: 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مبشورة.

فصين ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكسبرة الجافة.

1/2 كوب من البقدونس المفروم.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة اللحم سهلة وسريعة ولا تكلف وقت ولا جهد لذلك من السهل على كل مبتدئ فى الطبخ عملهاوهى كالتالى: نحضر وعاء عميق لكى يمكننا خلط مكونات الكفتة به نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونضع عليها البصلة المبشورة مع عصرها باليد قبل وضعها على اللحمة ونضع مائها فى طبق جانبا. ثم نضع الثوم المفروم و البقدونس ونضعليهم الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والكسبرة الجافة وبهارات الكفتة. نقوم بعجن كل المكونات السابقة مع بعض حتى تاخذ الطعم . بعد ذلك نقوم بتصبيع الكفتة اما بعملها اصابع او بتصبيعها على قلم جديد لجعلها مفتوحة من الداخل لكى يتم سواها جيدا. بعد الانتهاء من عملها اصابع هناك طريقتين لتسويتها اما بقليها فى الزيت اوتسويتها فى الفرن بوضعها على صينية مدهونة وادخالها فى الفرن. ثم نقوم باخراجها من الفرن اومن الزيت بعد تمام استوائهاعلى مناديل المطبخ للتخلص من الزيت. ونقدمها على طبق التقديم المرشوش بالبقدونس لاعطائها شكل جمالى وبالف هنا وشفا. الوسوم

كفتة اللحم من انواع اللذيذة والتى من الممكن عملها فى المنزل بكل سهولة، ويمكننا ايضا ان نعطيها رائحة الشواء والكفتة من الاكلات المفضلة لدى الكثير من الناس والاطفال ايضا يحبونها كثيرا، لان طعمها جميل وجذاب وهى خفيفة فى نفس الوقت وكثيرا نقوم بعملها فى الرحلات وفى العزومات، لانها بتعطينا كمية كبيرة من الاصابع تكفى الكثيرمن الافراد، فتوفرعليناالكثيروهي تعتبراكلة موفرة تساعد ربة المنزل فى تدبير مصروف البيت لكى يكفى معها الشهر، وهى من الاكلات السهلة والسريعة فى تحضيرها، وسوف اشرح لكم مكونات وطريقة تحضير كفتة اللحم. مكونات كفتة اللحم مكونات كفتة اللحم تحتوى كفتة اللحم على مكونات غير مكلفة ويمكن شرائها بسهولة وهى كالاتى: 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مبشورة.

فصين ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكسبرة الجافة.

1/2 كوب من البقدونس المفروم.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة اللحم سهلة وسريعة ولا تكلف وقت ولا جهد لذلك من السهل على كل مبتدئ فى الطبخ عملهاوهى كالتالى: نحضر وعاء عميق لكى يمكننا خلط مكونات الكفتة به نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونضع عليها البصلة المبشورة مع عصرها باليد قبل وضعها على اللحمة ونضع مائها فى طبق جانبا. ثم نضع الثوم المفروم و البقدونس ونضعليهم الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والكسبرة الجافة وبهارات الكفتة. نقوم بعجن كل المكونات السابقة مع بعض حتى تاخذ الطعم . بعد ذلك نقوم بتصبيع الكفتة اما بعملها اصابع او بتصبيعها على قلم جديد لجعلها مفتوحة من الداخل لكى يتم سواها جيدا. بعد الانتهاء من عملها اصابع هناك طريقتين لتسويتها اما بقليها فى الزيت اوتسويتها فى الفرن بوضعها على صينية مدهونة وادخالها فى الفرن. ثم نقوم باخراجها من الفرن اومن الزيت بعد تمام استوائهاعلى مناديل المطبخ للتخلص من الزيت. ونقدمها على طبق التقديم المرشوش بالبقدونس لاعطائها شكل جمالى وبالف هنا وشفا.

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