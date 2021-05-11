سر الخلطة السحرية في طريقة الفراخ المشوية على الطاسة

طريقة الفراخ المشوية على الطاسة ، وهي من الأكلات المميزة، ويمكن أن تقوم ست البيت بعمل في البيت بسهولة بدون فرن أو فحم، حيث هناك العديد من الطرق لعمل الفراخ المشوية، وهذه الطريقة سهلة للغاية وتكون الفراخ فيها طعمها رائع، خاصة أن بها تتبيلة لذيذة. مقادير الفراخ المشوية فرخة مقسمة إلي أربعة أجزاء

طماطم مقطع

بصل مقطع

فلفل اخضر مقطع

تتبيلة الفراخ مكونة من ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة توم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

عصير نصف ليمونه

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة تحضير الفراخ المشوية نحضر إناء نضع فيه ربع كوب ماء ومعها ملعقة صغيرة بهارات فراخ ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة زعتر ملعقة صغيرة من الملح والسكر وملعقة صغيرة بابريكا وثلاث ملاعق من الزيت ونقوم بتقليب الخلطة جيداً حتي تتجانس ويصبح قوامها كثيف وبعدها نضيف البصل والطماطم والفلفل الأخضر، بعد ذلك نترك هذه الخلطة في الثلاجة، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات

بعد ذلك نضر اناء اخر نضع فيع فص توم مقطع وفصين من الحبهان وعود قرفة خشب وكبابة صيني وورق لوري وقرنفل ونضيف معهم ملعقتين زيت ونقلبهم علي النار ثم ننزل بالفراخ ونقلبهم جيدا حتي تأخذ صدمة من جميع الجهات وهذه الخطوة هامة حتي تكون الفراخ طرية من الداخل وكل دقيقتين نقلبها ونضيف عليها فلفل أسود

بعد ذلك نضيف خلطة التتبيلة الي الفراخ ونقلبها معاً وبعد ذلك نغطي الحلة ونتركها ثلث ساعة لتستوي

نحضر طاسة ونضع فيها الفراخ بالخلطة ونتركها في الطاسة حتي تكمل سواها وتصبح مثل الفراخ المشوية. مقادير الفراخ المشويةطريقة تحضير الفراخ المشوية الوسوم

طريقة الفراخ المشوية على الطاسة ، وهي من الأكلات المميزة، ويمكن أن تقوم ست البيت بعمل في البيت بسهولة بدون فرن أو فحم، حيث هناك العديد من الطرق لعمل الفراخ المشوية، وهذه الطريقة سهلة للغاية وتكون الفراخ فيها طعمها رائع، خاصة أن بها تتبيلة لذيذة. مقادير الفراخ المشوية فرخة مقسمة إلي أربعة أجزاء

طماطم مقطع

بصل مقطع

فلفل اخضر مقطع

تتبيلة الفراخ مكونة من ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة توم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

عصير نصف ليمونه

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة تحضير الفراخ المشوية نحضر إناء نضع فيه ربع كوب ماء ومعها ملعقة صغيرة بهارات فراخ ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة زعتر ملعقة صغيرة من الملح والسكر وملعقة صغيرة بابريكا وثلاث ملاعق من الزيت ونقوم بتقليب الخلطة جيداً حتي تتجانس ويصبح قوامها كثيف وبعدها نضيف البصل والطماطم والفلفل الأخضر، بعد ذلك نترك هذه الخلطة في الثلاجة، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات

بعد ذلك نضر اناء اخر نضع فيع فص توم مقطع وفصين من الحبهان وعود قرفة خشب وكبابة صيني وورق لوري وقرنفل ونضيف معهم ملعقتين زيت ونقلبهم علي النار ثم ننزل بالفراخ ونقلبهم جيدا حتي تأخذ صدمة من جميع الجهات وهذه الخطوة هامة حتي تكون الفراخ طرية من الداخل وكل دقيقتين نقلبها ونضيف عليها فلفل أسود

بعد ذلك نضيف خلطة التتبيلة الي الفراخ ونقلبها معاً وبعد ذلك نغطي الحلة ونتركها ثلث ساعة لتستوي

نحضر طاسة ونضع فيها الفراخ بالخلطة ونتركها في الطاسة حتي تكمل سواها وتصبح مثل الفراخ المشوية. مقادير الفراخ المشويةطريقة تحضير الفراخ المشوية

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