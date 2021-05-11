طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة والطعم والريحة روعة

تعتبر الكفتة من الأطعمة المفضلة عند الكثير من الأشخاص التي تتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير الكفتة في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكفتة المشوية. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل المقادير كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم وضع خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم يتم إخراج اللحم من الثلاجة وبعد ذلك يتم صناعة أصابع الكفتة. يتم وضع أصابع الكفتة على أداة الشوية وبعد ذلك يتم الشوي على الفحم، ثم يتم رش مياه البصل على الكفتة أثناء الشوي. القيام بتقليب الكفتة للتأكد من أنها قد استوت بشكل نهائي. طريقة عمل الكفتة في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزلطريقة عمل الكفتة في الفرن يمكن أن يتم تحضير الكفتة في الفرن وهذه الطريقة جيدة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتبحث عنها الكثير من السيدات وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة في الفرن: المكونات كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب صغير من البقدونس.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

رشة من جوزة الطبيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة في الفرن يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ساعة وبعد ذلك يتم إخراجه من الثلاجة. يتم تحضير أصابع الكفتة ورصها على شبكة الفرن، يتم نثر مياه البصل على الكفتة من أعلى. القيام بوضع الكفتة في الفرن الساخن، إخراج الكفتة من الفرن بعد ما يتم التأكد من قليها. نصائح لعمل الكفتة المشوية يتم اختيار اللحم المفروم قليل الدهن ومن الأفضل أن يكون اللحم منزوع الدهون نهائياً منعاً للتعرض لأي مشكلة صحية.

لا يتم إضافة الكثير من الملح إلى الكفتة منعاً لحدوث أي مشكلة صحية. طريقة تحضير الكفتة في الفرننصائح لعمل الكفتة المشوية الوسوم

تعتبر الكفتة من الأطعمة المفضلة عند الكثير من الأشخاص التي تتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير الكفتة في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكفتة المشوية. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل المقادير كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم وضع خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم يتم إخراج اللحم من الثلاجة وبعد ذلك يتم صناعة أصابع الكفتة. يتم وضع أصابع الكفتة على أداة الشوية وبعد ذلك يتم الشوي على الفحم، ثم يتم رش مياه البصل على الكفتة أثناء الشوي. القيام بتقليب الكفتة للتأكد من أنها قد استوت بشكل نهائي. طريقة عمل الكفتة في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزلطريقة عمل الكفتة في الفرن يمكن أن يتم تحضير الكفتة في الفرن وهذه الطريقة جيدة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتبحث عنها الكثير من السيدات وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة في الفرن: المكونات كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب صغير من البقدونس.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

رشة من جوزة الطبيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة في الفرن يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ساعة وبعد ذلك يتم إخراجه من الثلاجة. يتم تحضير أصابع الكفتة ورصها على شبكة الفرن، يتم نثر مياه البصل على الكفتة من أعلى. القيام بوضع الكفتة في الفرن الساخن، إخراج الكفتة من الفرن بعد ما يتم التأكد من قليها. نصائح لعمل الكفتة المشوية يتم اختيار اللحم المفروم قليل الدهن ومن الأفضل أن يكون اللحم منزوع الدهون نهائياً منعاً للتعرض لأي مشكلة صحية.

لا يتم إضافة الكثير من الملح إلى الكفتة منعاً لحدوث أي مشكلة صحية. طريقة تحضير الكفتة في الفرننصائح لعمل الكفتة المشوية

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