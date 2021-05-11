طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن بكل سهولة وبألذ وأشهى بطاطس

البطاطس المقلية المقرمشة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث تعد الأكلة المفضلة والخفيفة التي يتناولونها في جميع الأوقات على الاطلاق بدون ملل. والجميع يفضلون تناول بطاطس المطاعم المقرمشة اللذيذة عن البطاطس البيتي لمذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش الذي لا مثيل له، وسوف تكلفكم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن بطريقة المطاعم الشهيرة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وبأقل تكلفة. ويمكنكم تناول البطاطس المقلية مع الكفتة التركية أو مع باستا بالكريمة أو مع سندويشات زنجر الدجاج أو مع الشيش طاووق. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم بدلا من شرائها من المطاعم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من المطاعم وبأقل تكلفة.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة

تتكون البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن من مكونات لذيذة وشهية تكسبها مذاقها الخاص والمميز واللذيذ والمقرمش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة.

ماء مغلي.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

زيت غزير للقلي.

مقادير صلصة الجبن

20 جم زبدة غير مملحة.

نصف ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة صوص السريراتشا أو صلصة حارة.

120 مل حليب.

108 جم شرائح جبن شيدر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البطاطس المقلية المقرمشة مع صلصة الجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس ونغسله جيدا، ثم نقطعه أصابع وننقعه في الماء البارد لمدة نصف ساعة.

نصفيه من الماء جيدا بعد مرور نصف ساعة ونغسله بالماء جيدا.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء المغلي والملح والبطاطس، ثم نغطي الحلة ونترك البطاطس لمدة 5 دقائق.

نرفع البطاطس من على النار بعد مرور 5 دقائق ونصفيه من الماء جيدا، ثم نغسله بالماء البارد، ونصفيه من الماء جيدا، ثم ننشفه بمناديل مطبخ.

نضع البطاطس في كيس بلاستك ونضيف إليه النشا ونخلطه جيدا، ثم نتخلص من النشا الزائد.

نضع البطاطس في علبة محكمة الغلق ونضعه في الفريزر حتى يتجمد.