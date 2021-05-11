مقادير وطريقة عمل طاجن الدجاج على الطريقة الأصلية المغربية

طاجن الدجاج من اشهي الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير ولكن تختلف طريقة الأعداد له من مطبخ إلى اخر ولأننها في الوطن العربي نمتلك اكثر من مطبخ رئيسي مثل المطبخ الخليجي والمطبخ المصر والشامي وبتأكيد المطبخ المغربي والذي احذنا منه اليوم احد اشهي وجباته وهي طاجن الدجاج، حيث المطبخ المغربي سبق وان تحدثنا عنه في عددت وجبات وأصناف لذيذه في مقالات لنا سابقة مثل طاجن البطاطس باللحم، وتعتبر وصفة اليوم من الوصفات الطبخ السهلة و السريعة و اللذيذة و يمكن أن تقدم مع باستا خضار أو أرز بالكاري أو ازر بشعرية و سلطة خضراء وأيضا يتم تقديم بجانب هذه الوجبة شوربة كريمة الدجاج والتي يعشقها الكثير أيضا أما في السطور التالية سوف نقدم إليك طريقة عمل هذه الوجبة.

كيلو إلا ربع من صدور دجاج منزوعة الجلد (مكعبات كبيرة)

10 بصلات صغيرة (مقشّرة)

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1½ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون

2ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج (المفروم)

ملعقة كبيرة من الكزبرة٬ (المفرومة)

2ثمرة طماطم متوسطة الحجم (مقشرة و مفرومة)

2 من عيدان القرفة الصغيرة

رشه زعفران

2 ونصف كوب ماء

2 مكعب مرق دجاج

1 حزره متوسطة الحجم ( شرائح مستديرة و سميكة)

للتزيين : 10 حبات من الزيتون الأخضر(منزوعة البذور و شرائح)

مقادير طاجن الدجاج

ملحوظة هامة: غالبا هذه المقادير والكميات تكفي لعدد 4 أفراد وهذا أيضا يختلف علي حسب رغبة كل فرد.

طريقة عمل طاجن الدجاج

في وعاء تيفال على النار سجني زيت الزيتون ثم قلي البصل حتى يصبح ذهبي اللون ضيفي قطع الدجاج و قومى بالتقليب لمدة 5 دقائق ضيفي مسحوق الزنجبيل ،الفلفل الأبيض،البقدونس ،الكزبرة ،الطماطم و عودا القرفة و قومي بالتقليب 5 دقائق أخرى زودي الماء و مرق الدجاج و الزعفران و انتظري حتى الغليان ثم هدئي النار و اتركي الوعاء (10-15 دقيقة) ضيفي الجزر و انتظري ربع ساعة اخرى حتى تمام النضج

للتزيين : استخدمي شرائح الزيتون الأخضر.

ويكون غالبا وقت تحضير المقادير وتجهيزها يكون في غضون 20 دقيقة أو اقل إما بخصوص وقت الطهي الذي يسمح بعد تقديم الطاجن كواجبه كامله النضوج في تستغرق من 40 إلى 45 دقيقة.