إزالة الشعر الزائد قبل العيد بدون ألم خلطة سحرية فعالة 100% بدون حك

إزالة الشعر الزائد، أن الشعرانية أو زيادة الشعر من الأمور المزعجة لأي امرأة، ويتساءل الكثير منكن عن طرق إزالة الشعر، ويوجد طرق عديدة للتخلص من الشعر الزائد، منها طرق تقليدية قديمة ومنها طرق حديثة متطورة، وتوجد أيضًا طرق طبيعية للتخلص من الشعر الزائد، في هذا المقال نتعرف على عدة طرق إزالة الشعر الزائد تابعونا.

إزالة الشعر الزائد بالليزر

الليزر هو عبارة عن شعاع من الضوء عالي الطاقة يعمل على استهداف جذور شعر الجسم وضعفه وبالتالي منعه من النمو، وتعد الإزالة بالليزر علاجاً إيجابيًا في إزالة الشعر.

إزالة الشعر الزائد التحليل الكهربائي

يقوم التحليل الكهربائي بالتخلص من الشعر الزائد، عن طريق إزالة الشعر باستخدام التيار الكهربائي من الجذور، ولكن تحتاج هذه الطريقة إلى وقت طويل جدًا، وتؤدي إلى منع نمو شعر في الجسم.

إزالة الشعر الزائد الحلاقة

تعد الحلاقة من الطرق السهلة والآمنة في إزالة الشعر، لكن مع الوقت يصبح الشعر أكثر سماكة.

إزالة الشعر الزائد بالكريمات

تساهم الكريمات في إزالة الشعر من الجسم لكنها قد تكون تسبب تهيج البشرة، ونستطيع اختبار الكريم في جزء صغير من اليد مثلًا، للتأكد من عدم حساسية الجسم تجاه أي من مكوناته.

إزالة الشعر الزائد بالشمع

وهذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعًا، حيث نقوم بتسخين الشمع من خلال الجهاز المخصص لها، ثم نقوم بتمريرها على المكان المراد إزالة الشعر منه، ثم نضع مناديل الخاصة بالإزالة فوق المكان وتركها حتى تجف، ثم نزعها عكس اتجاه نمو الشعر.