صبغ الشعر في المنزل بالخطوات أصبغي شعرك أي لون بنفسك وبدون تكلفة

صبغ الشعر في المنزل يتساءل الكثير منكم عن طريقة صبغ الشعر في المنزل، يعتقد البنات ان الصبغة في المنزل أمر صعب وشاق، وقد لا يملكون الوقت ولا المال للذهاب إلى الكوا فير لصبغ شعرها، لذلك نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة صبغ الشعر في المنزل، لكي نسهل عليكم طريقه صبغ الشعر والاعتناء بأنفسهم بأبسط وأقل التكاليف، فتابعونا.

صبغ الشعر في المنزل

يجب عدم غسل الشعر قبل عمل الصبغة مباشرةً، بل يجب ترك الشعر بدون غسيل قبلها بيومين على الأقل لأن الزيوت التي تفرزها فروة الرأس تساعد في ثبات لون الصبغة.

اختيار اللون من أهم عناصر نجاح الصبغة، يجب عليك اختيار لون مناسب للون بشرتك وقريب من لون شعرك الطبيعي بدرجة أو أتنين.

تسريح الشعر جيدًا بمشط واسع وتجزئته إلى أربع أجزاء.

ادهني جلدك عند الأذن والرقبة ومنابت الشعر بالفازلين حتى لا يتأثر بالصبغة.

ارتداء قفاز طبي في يديك حتى لا تتأثر بالصبغه، وارتداء معطف من المشمع فوق الهدوم حفاظًا عليها وإن لم يتوافر يجب ارتداء هدوم قديمة لا تستخدم.

يجب قراءة التعليمات والإرشادات المكتوبة على العبوة.

تحتوي علبة الصبغة على أنبوبتين، نحضر طبق عميق ونخلط به الأنبوبتين جيدًا.

الإمساك بخصلة صغيره من الشعر ونضع عليها الصبغة باستخدام فرشاة الصبغة، ويتم البدء من الجذور ثم الأطراف، وتكرر الخطوة مع باقي الشعر.

بعد الانتهاء من كل خصلات الشعر دلكي شعرك كله مع بعضه البعض حتى تتداخل الصبغة معًا، ويتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك أو بطاقية الشعر.

يجب الالتزام بالوقت المحدد على العبوة حتى نحصل على اللون المطلوب، وفي نفس الوقت لا يتضرر الشعر من الصبغة، يتم حساب الوقت عند الانتهاء من آخر خصلة في الشعر.

غسل الشعر جيداً بمياه فقط ويفضل أن تكون مياه فاترة، يترك الشعر لمدة ساعة أو اثنين حتى يثبت اللون جيدًا ثم يغسل مرة أخرى بالشامبو والبلسم.

يفضل عمل الشعر بالسيشوار حتى يظهر لون الصبغة، لأنه لا يظهر والشعر مبلول.

خطوات صبغ الشعر