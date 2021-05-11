ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم ينبت الفراغات

ضعيه على الشامبو لنمو الشعر، تبحث الكثير من السيدات على وصفة لفرد وتنعيم وتكثيف الشعر والحصول على شعر خالٍ من المشاكل، واليوم تعد وصفتنا من أنجح وصفات الشعر التي تعطي نتائج مذهلة وهي وضع القهوة على الشامبو.

القهوة على الشامبو لنمو الشعر

قهوتك لا تقتصر على الشرب فقط، بل لها العديد من الاستخدامات المفيدة الأخرى للشعر وتنظف فروة الرأس، لذا يمكنك إضافتها إلى الشامبو وتحصل على نتائج مرضية.

طريقة غسول القهوة والشامبو

في وعاء ضعي كمية متساوية من زيت الزيتون والقهوة والعسل والشامبو، اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج كريمي.

اغسلي الشعر بالماء لإزالة الأوساخ وضعي المزيج على الشعر تمامًا مع التدليك المستمر من الجذور إلى الأطراف لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لبضع دقائق واغسلي الشعر جيداً بالماء وضعي زيت الزيتون أو زيت اللوز ومشطي الشعر، وسوف تلاحظين نتيجة ممتازة من أول استخدام.

فوائد القهوة مع الشامبو للشعر

لنتعرف معًا على فوائد القهوة والشامبو وما يحدث عند غسل الشعر بهذين المكونين، وهو ظهور نتيجة مذهلة: