ألذ وأجمل طريقة عمل كيكة الشاي الهشة السريعة بمكونات بسيطة وطعم خيالي

يتميز كيك الشاي أنه من أفضل، وألذ، وأحلى أنواع الكيكات المعروفة، إلى جانب طريقة إعدادها السريعة، والسهلة، والاقتصادية، ويمكن أيضاً تناولها في أي وقت فهي خفيفة، ولذيذة المذاق، يمكنك تناولها في الإفطار مع كوب من الشاي بالحليب، كما أن مكوناتها تعتبر موجودة في جميع البيوت، وعملها لا يحتاج الكثير من الوقت، والجهد، وفيما يلي طريقة عمل كيكة الشاي الهشة.

طريقة عمل كيكة الشاي الهشة

الكيك من الحلويات السهلة والسريعة في تحضيرها في المنزل، فهي تتميز بطرق مختلفة ومتنوعة حيث يوجد منها الكيكة الاسفنجية والكيك بالشوكولاتة والفانيليا وجوز الهند ولكن كيكة الشاي تعد الأقرب والاكثر تناولا لدي الكثير من الناس فهي يتم تناولها وتقديمها بكوب من القهوة أو الشاي أو اللبن لذلك كتبنا لكم الخطوات بالتفصيل في أسفل المقال.

المكونات :

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

علبة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

فانيليا ملعقة صغيرة.

دقيق ابيض كوب ونصف.

¼ ملعقة كبيرة محسن كيك.

موزتين مقطعين شرائح.

نصف كوب فراولة مقطعة لشرائح.

تفاحة مقطعة لقطع صغيرة.

كوب كبير من السكر.

ربع كوب من عسل النحل.

كوب من الماء.

قومي بإحضار إناء كبير، وضعي به البيض وقومي بخفقه جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن يمتزج، ويزداد حجمه، ومن ثم أضيفي الزبادي و الحليب على البيض، ونقوم بخفقه جيداً و بعدها أضيفي السكر مع الاستمرار في التقليب بالمضرب.

أحضري إناء آخر كبير، وعميق، وضعي به الدقيق، والبيكنج باودر، والفانيلا، ومحسن الكيك، وقومي بخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض والحليب و الزبادي و قومي بالتقليب جيداً حتى يتجانس الخليط و يصبح جاهزاً.

احضري القالب الذي تريدين عمل الكيك به، وادهنيه بالزيت، وطبقة رقيقة من الدقيق، وبعد ذلك ضعي الخليط في القالب واخبزيه على نار متوسطة لمدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة إلى أن تنضج.

ضعي إناء على النارمتوسطة، وضعي به السكر، والماء، وعسل النحل واتركيه إلى ان يذوب السكر، ويتماسك الخليط ، أضيفي له نصف ليمونة، واطفئي النار.

أضيفي قطع الفراولة، والتفاح، والموز إلى مزيج السكر واتركيها عشر دقائق في الثلاجة، بعد ذلك قومي بصبها على الكيك، وقطعيها، وقدميها مع الشاي أو الشاي باللبن، وبالهنا.

طريقة تحضير كيكة الشاي

من الحلويات الرائعة والتي يرغب في تناولها الكثير في دول العالم والتي تقدم في وجبة الأفطار هي كيكة الشاي السريعة الهشة، فهي تتميز بطعم ومذاق لذيذ يجعل الكثير يقبل على شرائها جاهزة، ولكن يمكن عملها بمكونات بسيطة في المنزل في أي وقت وبكل سهولة وبدون تكاليف، فهي تقدم بجانب الشاي واللبن والقهوة والمشروبات الباردة.