بكوب واحد من الدقيق حضري بسكويت الكوكيز برقائق الشيكولاتة الشهية

الكوكيز تعد حلوى من بين أنواع الحلويات المعروفة بطعمها الجميل، وطريقة إعدادها البسيطة، لذلك نرى أن الأشخاص يقومون بالعثور كثيرًا على طريقة تحضير تلك الحلوى، والتي تعد حلوى أمريكية عرفت بجميع دول العالم وخصوصًا بنها تحتوي على قطع كثيرة من الشوكولاتة، والأطفال يُحبونها كثيرًا، وهي تعد وجبة خفيفة إلى جانب العصير أو القهوة.بسكويت الكوكيز برقائق الشيكولاتة
من الطرق الرائعة لتحضير دوائر الحلوى تشتمل على قطع شوكولاتة، كنا أن الفوائد الخاصة بها عديدة وطعمها خفيف ومذهل، لذلك سنقدم لكم الطريقة الخاصة بتحضير تلك الحلوى بأبسط الخطوات.مكونات الكوكيز
- كوب واحد من الدقيق الأبيض لإعداد الحلويات.
- ½ كوب من قطع الشوكولاتة الصغيرة.
- ½ كوب زبدة لينة.
- ½ كوب من الكاكاو البودر.
- ½ ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- بيضتين بحجم كبير.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة المفرومة.
- 100 جرام شوكولاتة سوداء قطع صغيرة.
- قومي بوضع الشوكولاتة السوداء مع قطع الزبدة بوعاء كبير على قدر آخر يشتمل على مياه ساخنة بنار وسط مع تقليبها باستمرار إلى أن تذوب تماماً وتقوم بوضعها جانباً إلى أن تصير باردة.
- ومن ثم قومي بإضافة الملح والدقيق والكاكاو وبيكربونات الصوديوم بوعاء مع مزجهم لكي يتجانس المزيج.
- وبعد ذلك قومي بإضافة مزيج الزبدة والشوكولاتة مع السكر والفانيليا والبيض بوعاء الخلاط الكهربائي ومزج المقادير على سرعة وسط إلى أن تتمازج.
- ومن قم نقم بتقليل سرعة الخلاط مع إضافة المقادير الجافة الى المزيج تدريجياً.
- عند تمازج المزيج نقم بإضافة الحبيبات وقطع الشوكولاتة السوداء للمزيج عقب وضعه بوعاء ومزجهم بواسطة ملعقة خشبية.
- قومي بإشعال الفرن بدرجة حرارة 170°.
- ومن ثم ادهني الصينية بالزبدة الذائبة ومن ثم قومي بوضع المزيج بالأشكال وتشكيله على هيئة كرات حجمها صغير.
- قومي في النهاية بوضع صينية الكوكيز بالفرن حتى مرور ربع ساعة وتقديمها بارده.
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الكوكيز تعد حلوى من بين أنواع الحلويات المعروفة بطعمها الجميل، وطريقة إعدادها البسيطة، لذلك نرى أن الأشخاص يقومون بالعثور كثيرًا على طريقة تحضير تلك الحلوى، والتي تعد حلوى أمريكية عرفت بجميع دول العالم وخصوصًا بنها تحتوي على قطع كثيرة من الشوكولاتة، والأطفال يُحبونها كثيرًا، وهي تعد وجبة خفيفة إلى جانب العصير أو القهوة.بسكويت الكوكيز برقائق الشيكولاتة
من الطرق الرائعة لتحضير دوائر الحلوى تشتمل على قطع شوكولاتة، كنا أن الفوائد الخاصة بها عديدة وطعمها خفيف ومذهل، لذلك سنقدم لكم الطريقة الخاصة بتحضير تلك الحلوى بأبسط الخطوات.مكونات الكوكيز
- كوب واحد من الدقيق الأبيض لإعداد الحلويات.
- ½ كوب من قطع الشوكولاتة الصغيرة.
- ½ كوب زبدة لينة.
- ½ كوب من الكاكاو البودر.
- ½ ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- بيضتين بحجم كبير.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة المفرومة.
- 100 جرام شوكولاتة سوداء قطع صغيرة.
- قومي بوضع الشوكولاتة السوداء مع قطع الزبدة بوعاء كبير على قدر آخر يشتمل على مياه ساخنة بنار وسط مع تقليبها باستمرار إلى أن تذوب تماماً وتقوم بوضعها جانباً إلى أن تصير باردة.
- ومن ثم قومي بإضافة الملح والدقيق والكاكاو وبيكربونات الصوديوم بوعاء مع مزجهم لكي يتجانس المزيج.
- وبعد ذلك قومي بإضافة مزيج الزبدة والشوكولاتة مع السكر والفانيليا والبيض بوعاء الخلاط الكهربائي ومزج المقادير على سرعة وسط إلى أن تتمازج.
- ومن قم نقم بتقليل سرعة الخلاط مع إضافة المقادير الجافة الى المزيج تدريجياً.
- عند تمازج المزيج نقم بإضافة الحبيبات وقطع الشوكولاتة السوداء للمزيج عقب وضعه بوعاء ومزجهم بواسطة ملعقة خشبية.
- قومي بإشعال الفرن بدرجة حرارة 170°.
- ومن ثم ادهني الصينية بالزبدة الذائبة ومن ثم قومي بوضع المزيج بالأشكال وتشكيله على هيئة كرات حجمها صغير.
- قومي في النهاية بوضع صينية الكوكيز بالفرن حتى مرور ربع ساعة وتقديمها بارده.
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