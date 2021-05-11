بكوب واحد من الدقيق حضري بسكويت الكوكيز برقائق الشيكولاتة الشهية

الكوكيز تعد حلوى من بين أنواع الحلويات المعروفة بطعمها الجميل، وطريقة إعدادها البسيطة، لذلك نرى أن الأشخاص يقومون بالعثور كثيرًا على طريقة تحضير تلك الحلوى، والتي تعد حلوى أمريكية عرفت بجميع دول العالم وخصوصًا بنها تحتوي على قطع كثيرة من الشوكولاتة، والأطفال يُحبونها كثيرًا، وهي تعد وجبة خفيفة إلى جانب العصير أو القهوة.

بسكويت الكوكيز برقائق الشيكولاتة

من الطرق الرائعة لتحضير دوائر الحلوى تشتمل على قطع شوكولاتة، كنا أن الفوائد الخاصة بها عديدة وطعمها خفيف ومذهل، لذلك سنقدم لكم الطريقة الخاصة بتحضير تلك الحلوى بأبسط الخطوات.

كوب واحد من الدقيق الأبيض لإعداد الحلويات.

½ كوب من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

½ كوب زبدة لينة.

½ كوب من الكاكاو البودر.

½ ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

بيضتين بحجم كبير.

ملعقة صغيرة فانيليا.

½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة المفرومة.

100 جرام شوكولاتة سوداء قطع صغيرة.