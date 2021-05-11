أعرفي طريقة تحضير شيكولاتة بونتي اللذيذة لأطفالك في البيت لتقديمها في العيد

شوكولاتة جيرسي المسماة أيضاً بشيكولاتة بونتي هي واحدة من أجمل الحلوى المصنوعة من جوز الهند والشوكولاتة، وهي أيضًا واحدة من الحلوى المفضلة للأطفال، حيث نراهم يشترونها باستمرار، تعرفي معنا على كيفية تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومفيدة أكثر وتقديمها للأطفال. مقادير شيكولاتة بونتي 4 كوب جوز هند ناعم

1 علبة كبيرة حليب محلى

نصف كيلو شوكولاتة (500 جرام )

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) نشا

رشة ملح طريقة تحضير شيكولاتة بونتي نحضر وعاء كبير ، ثم نضيف الحليب الحلو والنشا والملح وجوز الهند ، ثم استخدم ملعقة بلاستيكية كبيرة للتقليب حتى تمتزج جميع المكونات معًا وتشكل عجينة متماسكة. نستخدم يدينا لتشكيل عجينة البونتي المستطيلة حسب الحاجة ونضعها على صينية موضوع بها ورق الزبدة. ضعي البونتي في الثلاجة لفترة أثناء تحضير الشوكولاتة حتى تتماسك. نصنع حمامًا مائيًا بالشوكولاتة ، لذلك أحضرنا وعاءًا كبيرًا ، وسكبنا ربع الماء فيه ، ثم اخفضي الحرارة حتى يسخن ، ثم وضعنا وعاءًا من الشوكولاتة في الأعلى وتأكد من وجوده في الأسفل بعيداً عن الماء. نقلب الشيكولاتة باستمرار حتى تذوب بسرعة ونقوم برفعها من على النار.

بعد ذلك نغمس قطع الباونتي في تلك الشيكولاتة المذابة باستخدام ملعقة مسطحة كبيرة ونضها على صينية أخرى بها ورق زبدة في الثلاجة لتتماسك الشيكولاتة لمدة ثلاثون دقيقة، والتماسك هو أهم خطوة في البونتي حيث أنه يعتبر من أسرار تحضيرها.

بعد ذلك نقدمها لهم في أطباق صغيرة وبالهناء والشفاء. فوائد شيكولاتة البونتي أكل شيكولاتة البونتي باستمرار يحفز جداً خلايا المخ لتقوم بعملها على أكمل وجه.

تساعد أيضاً شيكولاتة البونتي على تعزيز مناعتنا وعدم الوقع في خطر مرض الأنيميا.

القيم الغذائية لشيكولاتة البونتي تتمثل في كل 15 جرام نجد 274 سعر حراري. فوائد شيكولاتة البونتي مقادير شيكولاتة بونتيطريقة تحضير شيكولاتة بونتي

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