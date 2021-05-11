طريقة عمل خبز البرجر: مثل الجاهز بطريقة تركية وخرافية 2021

تعتبر طريقة عمل خبز البرجر ، من افضل الوجبات السريعة التي يمكن عملها كأنها وجبة خفيفة وسريعة تقدم في وجبة الإفطار في شهر رمضان باقل تكلفة، ومقادير خبز البرجر موجودة في كل منزل، ويشتهر عمل وصفة خبز البرجر في مصر والسعودية والأمارات ومعظم الدول العربية، ونتعرف علي كيفية عمل خبز البرجر، ويحتوي علي فيتامينات وبروتينات وسعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة جداً للجسم، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق المميز والقوام الهش واللذيذ، ونقدم لكم مقادير خبر البرجر من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا ونقدم أيضا طريقة عمل خبز البرجر بطريقة تركية وخرافية لعام 2021. مقادير طريقة عمل خبز البرجر مقادير طريقة عمل خبز البرجر سوف نقدم لكم مقادير الخبز بطريقة جديدة وخرافية وهي كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الماء دافئ.

معلقة كبيرة من الخمير.

كوب من الزبدة المذابة.

1 عدد بيضة.

ربع كوب من السمسم.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الملح الناعم. مقادير حشو خبز كيلو من اللحمة المفرومة.

بيضة.

طماطم مقطعة شرائح.

كمية من الخس.

ملعقة صغيرة كلا من البهارات والملح و الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

حبة من البصل المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث ونتعرف علي طريقة تحضير خبز البرجر وحشو خبز البرجر بطريقة خرافية وبطعم مميز وهي كالآتي:- طريقة عمل الخبز نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والسكر والزبدة والملح والخميرة والبيض، ونقلب المكونات جيداً ونضيف الماء علي حسب الكمية، ونعجن المكونات باليد حتي تصبح لدينا عجينة طرية وقابله لتشكيل. ثم نغطي الوعاء بورق بلاستيك واتركيه في مكان دافئ لمدة تتراوح من بين ساعة إلى ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ثم نقطع العجين إلى على شكل كرات ونحضر صينية مدهونة بالزيت، ونضع كرات العجين بداخلها ونغطي الصينية حتي تخمر لمدة ساعة. نضغط علي العجين برفق ثم ادهني وجه العجين بالزبدة ونرش عليها السمسم. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وندخل الصينية لمدة 20دقيقة وننتظر حتي تنضج ونخرجها ونتركها تبرد وبالتالي يكون الخبز جاهز للحشو. تحضير حشو خبز البرجر نحضر الكبة ونضيف بها كلا من اللحمة والفلفل والملح والبقسماط والبيض والبهارات والبصل، ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس. نشكل الخليط علي شكل دوائر ونستمر في التشكل حتي ننتهي من الكمية ثم نحضر مقلاة وبضعها علي النار ونضع بداخلها البرجر ونقلي البرجر وننتظر حتي ينضج ونخرجه. ثم نحضر الخبز ونقسمه الي نصفين ونضع طبقة من الخس والطماطم ثم نضع واحده من البرجر ثم نضيف طبقة من الخس والطماطم ونضيف طبقة من الجبنة المبشورة ونضع النصف الثاني من الخبز ونضعه في صينية ونكرر العملية حتي ننتهي من كمية الخبز والبرجر وندخل الصينية في الفرن حتي تذوب الجبنة لمدة خمس دقائق ونخرجها وتقدم ويقدم بجانبها الكاتشب والمخلل والبطاطس المقلية بألف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر طريقة عمل خبز البرجر ، من افضل الوجبات السريعة التي يمكن عملها كأنها وجبة خفيفة وسريعة تقدم في وجبة الإفطار في شهر رمضان باقل تكلفة، ومقادير خبز البرجر موجودة في كل منزل، ويشتهر عمل وصفة خبز البرجر في مصر والسعودية والأمارات ومعظم الدول العربية، ونتعرف علي كيفية عمل خبز البرجر، ويحتوي علي فيتامينات وبروتينات وسعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة جداً للجسم، ويتميز بالطعم الرائع والمذاق المميز والقوام الهش واللذيذ، ونقدم لكم مقادير خبر البرجر من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا ونقدم أيضا طريقة عمل خبز البرجر بطريقة تركية وخرافية لعام 2021. مقادير طريقة عمل خبز البرجر مقادير طريقة عمل خبز البرجر سوف نقدم لكم مقادير الخبز بطريقة جديدة وخرافية وهي كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الماء دافئ.

معلقة كبيرة من الخمير.

كوب من الزبدة المذابة.

1 عدد بيضة.

ربع كوب من السمسم.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الملح الناعم. مقادير حشو خبز كيلو من اللحمة المفرومة.

بيضة.

طماطم مقطعة شرائح.

كمية من الخس.

ملعقة صغيرة كلا من البهارات والملح و الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

حبة من البصل المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير نتحدث ونتعرف علي طريقة تحضير خبز البرجر وحشو خبز البرجر بطريقة خرافية وبطعم مميز وهي كالآتي:- طريقة عمل الخبز نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والسكر والزبدة والملح والخميرة والبيض، ونقلب المكونات جيداً ونضيف الماء علي حسب الكمية، ونعجن المكونات باليد حتي تصبح لدينا عجينة طرية وقابله لتشكيل. ثم نغطي الوعاء بورق بلاستيك واتركيه في مكان دافئ لمدة تتراوح من بين ساعة إلى ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ثم نقطع العجين إلى على شكل كرات ونحضر صينية مدهونة بالزيت، ونضع كرات العجين بداخلها ونغطي الصينية حتي تخمر لمدة ساعة. نضغط علي العجين برفق ثم ادهني وجه العجين بالزبدة ونرش عليها السمسم. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وندخل الصينية لمدة 20دقيقة وننتظر حتي تنضج ونخرجها ونتركها تبرد وبالتالي يكون الخبز جاهز للحشو. تحضير حشو خبز البرجر نحضر الكبة ونضيف بها كلا من اللحمة والفلفل والملح والبقسماط والبيض والبهارات والبصل، ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس. نشكل الخليط علي شكل دوائر ونستمر في التشكل حتي ننتهي من الكمية ثم نحضر مقلاة وبضعها علي النار ونضع بداخلها البرجر ونقلي البرجر وننتظر حتي ينضج ونخرجه. ثم نحضر الخبز ونقسمه الي نصفين ونضع طبقة من الخس والطماطم ثم نضع واحده من البرجر ثم نضيف طبقة من الخس والطماطم ونضيف طبقة من الجبنة المبشورة ونضع النصف الثاني من الخبز ونضعه في صينية ونكرر العملية حتي ننتهي من كمية الخبز والبرجر وندخل الصينية في الفرن حتي تذوب الجبنة لمدة خمس دقائق ونخرجها وتقدم ويقدم بجانبها الكاتشب والمخلل والبطاطس المقلية بألف هنا وشفا.

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