نصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر، دوت الخليج نصائح ضرورية وهامة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو الذين يسرفون في تناول الطعام اثناء العيد، ما يتسبب لهم بالتخمة وعسر الهضم بشكل كبير.

وتُعرف التخمة الهضمية بأنها اضطراب وظيفي في جهاز لا يرتبط بأي تشوه عضوي، وتشكل التخمة الهضمية 60%من مجموع مرضى الهضم ويطلق عليها (سوءالهضم). ومن الضروري التفريق بينها وبين الالتهابات المعدية حيث أنه لا يوجد في التخمة التهاب في الغشاء المخاطي المعدي.

لذا ولتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر والتنعم بإجازة العيد، نقدم لكم اليوم بعض النصائح الغذائية كما أوردها موقع MedicalNewsToday.

نصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر

النصائح التي قدمها الموقع المختص بالشؤون الصحية والطبية، بسيطة ويساعد الالتزام بها في منع الاصابة بالتخمة وعسر الهضم المزعج.

ونصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر دوت الخليج التالية: