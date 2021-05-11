جمانة الصباغ الاثنين,10 آيار (مايو) 2021 - 23:50
نصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر، دوت الخليج نصائح ضرورية وهامة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو الذين يسرفون في تناول الطعام اثناء العيد، ما يتسبب لهم بالتخمة وعسر الهضم بشكل كبير.
وتُعرف التخمة الهضمية بأنها اضطراب وظيفي في جهاز لا يرتبط بأي تشوه عضوي، وتشكل التخمة الهضمية 60%من مجموع مرضى الهضم ويطلق عليها (سوءالهضم). ومن الضروري التفريق بينها وبين الالتهابات المعدية حيث أنه لا يوجد في التخمة التهاب في الغشاء المخاطي المعدي.
لذا ولتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر والتنعم بإجازة العيد، نقدم لكم اليوم بعض النصائح الغذائية كما أوردها موقع MedicalNewsToday.
نصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر
النصائح التي قدمها الموقع المختص بالشؤون الصحية والطبية، بسيطة ويساعد الالتزام بها في منع الاصابة بالتخمة وعسر الهضم المزعج.
ونصائح غذائية لتجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر دوت الخليج التالية:
- تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً لتجنب التخمة وعسر الهضم.
- تناول الطعام بكميات قليلة وتوزيع الطعام على عدة وجبات بدلاً من وجبة واحدة كبيرة.
- تناول الاطعمة الغنية بالالياف والتي تحد من الاصابة بالتخمة والنفخة وعسر الهضم.
- تجنب الاطعمة الدسمة والسكريات التي تسبب التخمة وعسر الهضم.
- تجنب تناول الأطعمة الحارة والدسمة، كونها تزيد من الشعور بالتخمة وعسر الهضم.
- تجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية.
- تجنب تناول العلكة، كون ابتلاع الهواء أثناء المضغ يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.
- عدم النوم او الجلوس مباشرة بعد تناول الطعام، إنما يفضل المشي او ممارسة النشاط البدني البسيط لتحريك الامعاء وتسهيل عملية الهضم.
- شرب الماء بكميات كافية قبل تناول الطعام وبعده، للتخلص من الآثار المزعجة للتخمة وعسر الهضم في حال حدوثها.
- تناول بعض المشروبات المنزلية الدافئة التي تخلصك من التخمة وعسر الهضم وتزيد الشعور بالراحة خصوصاً بعد تناول وجبة كبيرة. ومن هذه المشروبات، شراب النعناع والزنجبيل واليانسون والبابونج.
- شرب الماء الدافئ او الفاتر مع الليمون يساعد في تجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر.
- تدليك البطن، يساعد على تجنب الشعور بالتخمة وعسر الهضم كما يعزز الشعور بالراحة ومنع الغازات والانتفاخ.
- ممارسة بعض تمارين اليوغا التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من النفخة والغازات المصاحبة للتخمة وعسر الهضم.
- أخذ حمام دافئ لتعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر الناجم عن التخمة وعسر الهضم، ما يتيح للجهاز الهضمي العمل بشكل جيد وأكثر فاعلية ما يضمن تقليل الانتفاخ والتخلص منه.
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