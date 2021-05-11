بالشوكة عملت رسم بالحناء بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

رسم بالحناء بطريقة سهلة وبسيطة، أغلب الفتيات تحب طباعة نقوش الحناء على يديها أو كتفها ولكن دائمًا تواجههم مشكلة عدم القدرة على مسك مخروط الحناء ونقش الرسومات ولذلك طريقة طباعة الحناء تكون أسهل وأفضل عند طباعة الحناء ويمكن للمبتدئين تجربتها والبدء بها وذلك سهل حيث أن الطباعة يوجد منها أشكال متعددة يمكن الاختيار من بينها.

طريقة رسم بالحناء بطريقة سهلة وبسيطة

مكونات رسم بالحناء

ورق تجليد ومن الأفضل أن يكون الجيلاتيني المقوى.

قلم حبر.

شفره حاده مدبب الرأس ورفيعه.

اختيار طابعه الحناء المفضلة.

صمغ.

لوح زجاجي أو خشبي.

ورق A4

خطوات طباعة الحناء

أولاً يتم قص ورق التجاعيد المقوي بحجم يكون مناسب لحجم طابع الحناء ويتم ثني الورق في طبقتين لكي يكون من السهل عمل طائعين الحناء، وتكون جهة الورقة المسطرة هي التي تكون ظاهرة بحيث يكون سهل الرسم عليها.

على اللوح الزجاجي يتم تثبيت ورقة A4 وتحديد الرسم المطبوع عليها وذلك باستخدام الشفرة الحادة ويجي عمل ذلك ببطئ حتى لا يحدث إصابة عند استخدام الشفرة.

باستخدام الصمغ يتم تثبيت شكل الرسم الناتج على الورق المقوى باستخدام الصمغ وتركه حتى يجف ويكون الشكل ثابت على اللوح الخشبي ومن ثم قص الشكل الموجود على ورق التجاعيد باستخدام الشفرة الحادة وتحديد الشكل المرسوم وهكذا تكون طابع الحناء جاهز للاستخدام.

استخدام طباعة الحناء

يتم استخدام الحناء على اليد أو أي مكان آخر بالجسم وذلك كالتالي:

أولاً يتم إزالة الشعر الموجود والتخلص منه وتنظيف المكان جيدا بالماء والصابون وذلك للتخلص من الزيوت التي يقوم الجلد بافرازها وتمنع ثبات الصبغة.

يتم وضع الورق المقوى على اليد أو أي مكان آخر وفرد الحنة على الجلد من خلال الفروقات الظاهرة من الورق المقوى.

يتم ترك الحناء حتى تجف ومن ثم مسح الحناء عن اليد وغسلها جيدا.

يتم نزع الورق المقوى عن اليد ومن ثم غسلها مرة أخرى.