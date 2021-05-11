سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات وجوز الهند مقرمشة ولذيذة طعمها تحفة لازم تجربيها

سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات وجوز الهند مقرمشة، قد لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل عجينة القطايف وبالتالى قد يلجأون الى شرائها من الخارج والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف وحشوها باكثر من طريقة بالجوز الهند والمكسرات وحشوها بالجنبة والصنوبر . سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف وحشوها باكثر من مكون بطريقة سهه وبسيطة . طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف نقوم بعجن الدقيق بالماء مع إضافة الخميرة المذابة وذرة الملح وتعجن بإستخدام ملعقة خشبية بحيث تكون رخوة ثم نتركها فى ماكن دافئ . نسخن بلاطة الفرن سواء كانت كهرباء أو غاز تحت درجة حرارة متوسطة . نبدأ فى صب العجينة بملعقة حتى يكون مقياس قطع القطايف متساويا وتقلب العجينة حتى تنضج وبعد ذلك يتم حشوها وقليها . طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف طريقة عمل قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر طريقة عمل قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر مكونات قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر كيلو جرام من القطايف الجاهزة الصغيرة .

نصف كيلو من الجبن الحلو .

زيت للقلى .

مكسرات .

لعمل الشراب السكرى ( كوب من السكر – كوب إلا ربع من الماء – فانيليا – عصير ليمونة ). طريقة إعداد وتحضير قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر نقوم بهرس العجينة وتخلط بالمكسرات .

نحشى قطع القطايف بالجبن والمكسرات وتغلق جيدا .

تقلى فى الزيت وتسقى بالشراب السكرى وتقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة عمل قطايف بجوز الهند والمكسرات طريقة إعداد وتحضير قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبرطريقة عمل قطايف بجوز الهند والمكسرات مكونات قطايف بجوز الهند والمكسرات عدد 20 قطعة قطايف جاهزة .

مكسرات ( جوز هند مبشور – فستق وسودانى مفرى ).

قليل من السكر .

زيت للقلى .

لزوم الشراب السكرى ( كوب من السكر – كوب إلا ربع من الماء – عصير ليمونة – نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ). طريقة إعداد وتحضير قطايف بجوز الهند والمكسرات نخلط المكسرات بالسكر وجوز الهند المبشور والفستق .

تحشى قطع القطايف وتغلق جيدا وتقلى فى زيت تحمير إلى أن تستوى ويكون لونها ذهبيا .

نضع القطايف فى مصفاه وبعد ذلك فى الشراب السكرى إذا كانت القطايف ساخنة يجب أن يكون الشراب السكرى باردا .

ترص القطايف فى طبق للتقديم ويمكن أن نرش عليها فستق مفرى للتجميل وتقدم بكل هناء وصحة وعافية . طريقة إعداد وتحضير قطايف بجوز الهند والمكسرات الوسوم

سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات وجوز الهند مقرمشة، قد لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل عجينة القطايف وبالتالى قد يلجأون الى شرائها من الخارج والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف وحشوها باكثر من طريقة بالجوز الهند والمكسرات وحشوها بالجنبة والصنوبر . سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات سر نجاح عجينة القطايف وعمل قطايف بالمكسرات سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف وحشوها باكثر من مكون بطريقة سهه وبسيطة . طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف نقوم بعجن الدقيق بالماء مع إضافة الخميرة المذابة وذرة الملح وتعجن بإستخدام ملعقة خشبية بحيث تكون رخوة ثم نتركها فى ماكن دافئ . نسخن بلاطة الفرن سواء كانت كهرباء أو غاز تحت درجة حرارة متوسطة . نبدأ فى صب العجينة بملعقة حتى يكون مقياس قطع القطايف متساويا وتقلب العجينة حتى تنضج وبعد ذلك يتم حشوها وقليها . طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف طريقة عمل قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر طريقة عمل قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر مكونات قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر كيلو جرام من القطايف الجاهزة الصغيرة .

نصف كيلو من الجبن الحلو .

زيت للقلى .

مكسرات .

لعمل الشراب السكرى ( كوب من السكر – كوب إلا ربع من الماء – فانيليا – عصير ليمونة ). طريقة إعداد وتحضير قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبر نقوم بهرس العجينة وتخلط بالمكسرات .

نحشى قطع القطايف بالجبن والمكسرات وتغلق جيدا .

تقلى فى الزيت وتسقى بالشراب السكرى وتقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة عمل قطايف بجوز الهند والمكسرات طريقة إعداد وتحضير قطايف بالجبنة الحلوة والصنوبرطريقة عمل قطايف بجوز الهند والمكسرات مكونات قطايف بجوز الهند والمكسرات عدد 20 قطعة قطايف جاهزة .

مكسرات ( جوز هند مبشور – فستق وسودانى مفرى ).

قليل من السكر .

زيت للقلى .

لزوم الشراب السكرى ( كوب من السكر – كوب إلا ربع من الماء – عصير ليمونة – نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ). طريقة إعداد وتحضير قطايف بجوز الهند والمكسرات نخلط المكسرات بالسكر وجوز الهند المبشور والفستق .

تحشى قطع القطايف وتغلق جيدا وتقلى فى زيت تحمير إلى أن تستوى ويكون لونها ذهبيا .

نضع القطايف فى مصفاه وبعد ذلك فى الشراب السكرى إذا كانت القطايف ساخنة يجب أن يكون الشراب السكرى باردا .

ترص القطايف فى طبق للتقديم ويمكن أن نرش عليها فستق مفرى للتجميل وتقدم بكل هناء وصحة وعافية . طريقة إعداد وتحضير قطايف بجوز الهند والمكسرات

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