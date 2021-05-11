أسرار الخلطة السرية للكفتة المشوية على الفحم زي المحلات.. سيعتقد الجميع أنها من أشهر كبابجي

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل، فالكفتة المشوية من الأكلات ذات الأصل التركي، إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى عدة دول عربية، و تظل الطريقة المصرية لها طابع و مذاق خاص يحبه الجميع لما له من طعم مميز ونكهة رائعة، يحبها الكبار و الصغار و لا يختلف عليها احد من أفراد الأسرة، لذلك سنخبركِ بأهم أسرار الكفتة لتحصلي على كفتة الكبابجي الاصلية في المنزل. الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات المكونات نصف كيلو من اللحمة الحمراء ومضاف إليها 50 جرام ليه خروف.

عدد 1 ثمرة بصل كبيرة او بصلتين صغيرتين.

معلقة كبيرة برغل منقوع لمدة ساعتين.

شبت و بقدونس

ثمرة طماطم صغيرة و ثمرة فلفل اخضر رومي متوسطة

بهارات الكفتة المشوية : معلقة بهارات لحم + ربع معلقة فلفل اسود +معلقة كسبرة جافة ناعمة +ربع معلقة ثوم باودر + ربع معلقة بصل باودر+ نصف معلقة شطة على حسب رغبتك طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي نضع اللحمة و لية الخروف و نفرم مقدار حوالي 10 أعواد شبت و 10 أعواد بقدونس بعد فرمهم بالسكينة و حبة الفلفل الأخضر بعد تقطيعها و بشر ثمرة الطماطم و البرغل المنقوع.

يفرم الخليط مرتين على الأقل ناعم، ثم قومي بإضافة التوابل و البهارات ثم قومى بعجن اللحم جيدا لمدة 15 دقيقة و هذا هو سر الكفتة الجاهزة هي عجن اللحم فتعطى الكفتة شدة و تماسك الجاهزة.

ضعي الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتبل، ثم قومي بفرد الكفتة على الأسياخ و قومي بشويها على الفحم أو في صينية في الفرن، ثم

قومي بإشعال قطعة فحم و ضعيها على قطعة دهن. قومي برش بقدونس في طبق التقديم، ثم الكفتة في الطبق ثم رشي بقدونس فوق الكفتة فتكون جاهزة للتقدم مع سلطة طحينة و سلطة بلدي، وتلك هي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات تماماً. الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل، فالكفتة المشوية من الأكلات ذات الأصل التركي، إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى عدة دول عربية، و تظل الطريقة المصرية لها طابع و مذاق خاص يحبه الجميع لما له من طعم مميز ونكهة رائعة، يحبها الكبار و الصغار و لا يختلف عليها احد من أفراد الأسرة، لذلك سنخبركِ بأهم أسرار الكفتة لتحصلي على كفتة الكبابجي الاصلية في المنزل. الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات المكونات نصف كيلو من اللحمة الحمراء ومضاف إليها 50 جرام ليه خروف.

عدد 1 ثمرة بصل كبيرة او بصلتين صغيرتين.

معلقة كبيرة برغل منقوع لمدة ساعتين.

شبت و بقدونس

ثمرة طماطم صغيرة و ثمرة فلفل اخضر رومي متوسطة

بهارات الكفتة المشوية : معلقة بهارات لحم + ربع معلقة فلفل اسود +معلقة كسبرة جافة ناعمة +ربع معلقة ثوم باودر + ربع معلقة بصل باودر+ نصف معلقة شطة على حسب رغبتك طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي نضع اللحمة و لية الخروف و نفرم مقدار حوالي 10 أعواد شبت و 10 أعواد بقدونس بعد فرمهم بالسكينة و حبة الفلفل الأخضر بعد تقطيعها و بشر ثمرة الطماطم و البرغل المنقوع.

يفرم الخليط مرتين على الأقل ناعم، ثم قومي بإضافة التوابل و البهارات ثم قومى بعجن اللحم جيدا لمدة 15 دقيقة و هذا هو سر الكفتة الجاهزة هي عجن اللحم فتعطى الكفتة شدة و تماسك الجاهزة.

ضعي الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتبل، ثم قومي بفرد الكفتة على الأسياخ و قومي بشويها على الفحم أو في صينية في الفرن، ثم

قومي بإشعال قطعة فحم و ضعيها على قطعة دهن. قومي برش بقدونس في طبق التقديم، ثم الكفتة في الطبق ثم رشي بقدونس فوق الكفتة فتكون جاهزة للتقدم مع سلطة طحينة و سلطة بلدي، وتلك هي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار الخلطة السرية للكفتة المشوية على الفحم زي المحلات.. سيعتقد الجميع أنها من أشهر كبابجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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