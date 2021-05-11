أسرار تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز الشهية بسهولة في المنزل

سلطة البطاطس بالمايونيز من أشهر الأطباق الجانبية التي تقدم في العزومات، فيمكن أن تقدم مع جميع أنواع اللحوم والدجاج بمختلف اشكلهم وانواعهم، فهي تضيف طعم شهي ولذيذ إلى جانب الشكل المميز لها على المائدة، وهذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة للبطاطس والتي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية الجهاز المناعي.

سلطة البطاطس بالمايونيز

تعتبر سلطة البطاطس بالمايونيز من أسهل الوصفات التي لا تستغرق وقت في اعدادها، كما أنها تعمل على فتح الشهية إلا جانب أنها غير عالية السعرات الحرارية، كما يمكن أن تعد بأكثر من طريقة لكي تناسب من يتبع حمية غذائية، لذا سوف نقدم أفضل طريقة لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز وهي كما يلي:

حبتين من البطاطس كبيرة الحجم.

3 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

نصف كوب من المايونيز.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسمر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

بقدونس للتزيين.

تغسل البطاطس ثم تقشر وتقطع مكعبات متوسطة الحجم وتغسل مرة أخرى جيدا.

في إناء على النار نضع ماء لتغلي ثم نضع بها البطاطس لمدة 10 دقائق إلا أن تستوي.

ترفع من على النار حتى تبرد كما يراعي في السلق أن لا يكون بشكل كامل.

نقوم بتجهيز صوص السلطة عن طريق تحضير إناء عميق مناسب للكمية.

نضع اللبن الرائب والملح والفلفل والبابريكا ويقلب جيدا.

ثم نضيف المايونيز مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج المكونات جيدا.

بعد أن تكون البطاطس أصبحت بارده نضعها على هذا الخليط حتى تغلف البطاطس بهذا الصوص.

يتم وضع سلطة البطاطس بالمايونيز في الثلاجة لمدة ساعة ثم وضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس على الوجه.

كما يمكن أن تقدم هذا السلطة بنفس المكونات السابقة فيما عدا المايونيز واستبداله بالزبادي لكي تكون قليلة السعرات الحرارية.

مكونات سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز