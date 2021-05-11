طريقة عمل الكشك المصري باحترافية بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكشك المصري يعتبر من الأكلات المصرية القديمة المميزة التي تتميز بمذاق رائع ومميز وترجع هذه الأكلة إلي العصر العثماني كانوا يطلقون عليها ( كشك ألمظ أو الألمظية ) وتعتبر من الوجبات الشعبية الدسمة وله طرق عديده في التحضير كشك ألمظ، الأرز والفراخ، صعيدي، بالجمبري، الكبد والقوانص،البط، الوز، الكشك يحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتواءه على نسبة بروتين وكالسيوم وفيتامين C، B6 ، B7 في البصل والألياف والكبريت والنحاس والماغنسيوم والثوم غني بمضادات الأكسدة وفيتامين c. طريقة عمل الكشك: طريقة عمل الكشك: المكونات: كوب ونصف أرز مصري.

كيلو لبن.

فرخه مقطعة أربع قطع.

بصلة كبيرة مقطعه جوانح ( للتزين ).

بصلة متوسطه مفرومه ( للشروبة ).

ورق لوري.

حبهان.

مكعب مرق.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

أربع ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

زيت للقلي. طريقة عمل الشوربة: نغسل الفرخة جيدا.

نضع حلة عميقة بها ماء على نار متوسطة.

نضيف البصل والملح والفلفل وورق اللوري والحبهان.

نضيف الفراخ.

نتركها على النار حتي النضج. طريقة عمل البصل للتزين: نخلط الدقيق والنشا ونضعهم في بوله عميقة.

نضع البصل ونخلطه بالدقيق والنشا.

نضع طاسة عميقه بها زيت غزير.

نضيف البصل عندما يغلي الزيت.

نرفعه من النار في مصفاه أو ورق مطبخ حتي يصبح لونه ذهبي. طريقة تحضير الكشك: نغسل الأرز جيدا.

نضع حلة مناسبة على نار متوسطة.

نضيف كوبان من الشوربة.

نضيف الأرز إلي المرقة.

نتركهم على النار حتي الأرز ينضج.

نضيف اللبن ويقلب.

إذا كان الكشك سائل يضاف ملعقة كبيرة دقيق.

نفتّل الدجاج ونضيفه إلي الأرز.

ويقلب جيدا ويضاف ملعقتان من زيت قلي البصل.

ويغرف في أطباق التقديم.

ويزين بالبصل. طريقة عمل كشك بالكبد والقوانص: كيلو كبد وقوانص فراخ.

كوبان مرق.

أو مكعبان ماجي.

كوبان ماء ساخن.

كوبان أرز مصري.

كيلو لبن.

بصلة كبيرة جوانح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

أربع ملاعق كبيرة سمن. طريقة التحضير الكبد والقوانص: نقطع الكبد والقوانص أنصاف.

نضع طاسة على النار.

نضيف ملعقتان من السمن والثوم.

نشوّح القوانص مع الثوم.

نضيف ربع كوب ماء ساخن.

عندما تنضج القوانص نضيف الكبد.

نضيف الملح والفلفل الأسود.

نتركهم قليلا ثم ترفع من على النار. طريقة عمل الشوربة:طريقة عمل البصل للتزين:طريقة عمل كشك بالكبد والقوانص:طريقة التحضير الكبد والقوانص: طريقة تحضير البصل المقرمش: نضع طاسة على النار.

نضيف السمن والبصل طريقة تحضير الكشك بالكبد والقوانص: نغسل الرز جيدا ويصفي.

نضع حلة عميقة على نار متوسطة.

نضيف الشروبة والأرز.

نتركهم على النار حتي ينضج الأرز.

نضيف اللبن ونقلب جيدا.

ويترك على النار حتي يسمك.

نضيف الكبد والقوانص ونقلبهم جيدا.

تصب في بولات.

وتقدم بجانبها العيش البلدي وبتنجان مخلل. طريقة تحضير الكشك بالكبد والقوانص:

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