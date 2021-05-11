كرات البسبوسة.. أسرار كرات البسبوسة الشهية بطريقة المحلات

كرات البسبوسة، البسبوسة هي من أشهر الحلويات والتي يعشقها الجميع وهي لها أكثر من طريقة فيمكن ان نقوم نحشوها بالقشطة أو سادة أو بالمكسرات وجوز الهند فهي متنوعة ومختلفة واليوم سوف نقوم بتناول كرات البسبوسة اللذيذة والشهية تعرف عليها معنا من خلال السطور القادمة. طريقة عمل كرات البسبوسة : طريقة عمل كرات البسبوسة : المكونات: نصف كوب من السمنة المذابة

نصف كوب من السكر

علبة من القشطة

كوب زبادي

ربع كوب من جوز الهند

2 كوب من دقيق السميد

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

بندق ولوز محمص مجروش

قطر. طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونضع به السميد والزبادي وجوز الهند والقشطة والبكينج بودر والسمنة والسكر.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا، ثم نحضر قوالب صغيرة ونضع بها خليط البسبوسة .

نقوم بأشعال الفرن وتسخينه على درجه حرارة 180 درجة، ثم نقوم بوضع قوالب البسبوسة في الفرن ثم نقوم بتزينها بالبندق واللوز، ثم نقوم بسكب القطر عليها. طريقة عمل كرات جوز الهند طريقة عمل كرات جوز الهند المكونات 5 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح

250 جرام من السكر

كوب من الحليب المحلى

ربع كوب من بودرة اللوز

كوب من الدقيق الأبيض

جوز الهند

كوب من السكر البودرة طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بخلط صفار البيض والملح والفانيليا ثم نقوم بأصافة السكر تدريجيا مع الأستمرار في الخفق المستمر.

ثم نقوم بأضافة الحليب المحلى ثم نستمر في الخلط.

ثم نقوم بخلط السكر البودرة واللوز وجوز الهند ثم نقوم بأضافتها الى بياض البيض تدريجيا ثم نقوم بالخلط جبدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بوضع هذه العجينة في كيس الحلواني ثم نقوم بالضغط على الكيس حتى يخرج لنا كرات العجينة ثم نقوم بوضعها في صينية مناسبة.

ثم نقوم بتسخين الفرون وادخالها الى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. الوسوم

كرات البسبوسة، البسبوسة هي من أشهر الحلويات والتي يعشقها الجميع وهي لها أكثر من طريقة فيمكن ان نقوم نحشوها بالقشطة أو سادة أو بالمكسرات وجوز الهند فهي متنوعة ومختلفة واليوم سوف نقوم بتناول كرات البسبوسة اللذيذة والشهية تعرف عليها معنا من خلال السطور القادمة. طريقة عمل كرات البسبوسة : طريقة عمل كرات البسبوسة : المكونات: نصف كوب من السمنة المذابة

نصف كوب من السكر

علبة من القشطة

كوب زبادي

ربع كوب من جوز الهند

2 كوب من دقيق السميد

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

بندق ولوز محمص مجروش

قطر. طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونضع به السميد والزبادي وجوز الهند والقشطة والبكينج بودر والسمنة والسكر.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا، ثم نحضر قوالب صغيرة ونضع بها خليط البسبوسة .

نقوم بأشعال الفرن وتسخينه على درجه حرارة 180 درجة، ثم نقوم بوضع قوالب البسبوسة في الفرن ثم نقوم بتزينها بالبندق واللوز، ثم نقوم بسكب القطر عليها. طريقة عمل كرات جوز الهند طريقة عمل كرات جوز الهند المكونات 5 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح

250 جرام من السكر

كوب من الحليب المحلى

ربع كوب من بودرة اللوز

كوب من الدقيق الأبيض

جوز الهند

كوب من السكر البودرة طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بخلط صفار البيض والملح والفانيليا ثم نقوم بأصافة السكر تدريجيا مع الأستمرار في الخفق المستمر.

ثم نقوم بأضافة الحليب المحلى ثم نستمر في الخلط.

ثم نقوم بخلط السكر البودرة واللوز وجوز الهند ثم نقوم بأضافتها الى بياض البيض تدريجيا ثم نقوم بالخلط جبدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بوضع هذه العجينة في كيس الحلواني ثم نقوم بالضغط على الكيس حتى يخرج لنا كرات العجينة ثم نقوم بوضعها في صينية مناسبة.

ثم نقوم بتسخين الفرون وادخالها الى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

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