لا تخجلي بعد الآن ماسك تبييض الركب والاكواع من أول أستخدام ستبهرك النتيجة

تعتبر مشكلة اسمرار منطقة الركب والاكواع من المشكلات الكبيرة والمزعجة التي يعاني منها عدد كبير من الفتيات، فهذا قد يؤثر فيهم بالسلب لأنهم يلجأوا إلي ارتداء الملابس الطويلة خاصة في فصل الصيف، ومن المعروف أن هذه المناطق بالتحديد تختلف في لونها عن باقي مناطق الجسم بسبب عدم العناية بها بشكل منتظم ودائم، ونظرا لعدم احتواء منطقة الركب والاكواع بالغدد الدهنية تكون أكثر جفافا عن باقي المناطق، وغير ذلك أن الجلد فيها يكون سميك ويحتوي علي أكثر من طبقة، ولظهور هذه المناطق بهذا اللون قد يرجع إلي أسباب أخري كثيرة غير ذلك ألا وهي.

ممكن أن تكون بسبب عوامل وراثية حيث أن الوراثة لها دور كبير وفعال في وجود اللون الداكن أو الغامق في الركب والاكواع وبالتحديد الأشخاص الذين يمتلكون بشرة سمراء هم أكثر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، وممكن أن تكون بسبب كثرة التعرض الدائم لأشعة الشمس فهي تعمل علي زيادة اسمرار الجلد، وجفاف الجلد من ضمن أسباب اسمرار الركب والاكواع حيث أن الجلد الجاف عند عدم استخدامه لنوع مرطب مناسب قد يؤدي أكثر عرضة لاستقبال التلوث البيئي وعند تراكم الأوساخ يظهر هذا اللون الأسمر، لذلك لابد من الاهتمام جدا بهذه المناطق وهذا بتنظيفهما بشكل مستمر واستخدام المرطبات أو المقشر لإزالة طبقات خلايا الجلد الميتة، واستخدام وصفة تكون طبيعية تساعد علي تبييض الركب والاكواع في خلال أيام فقط.

خلطة تبييض الركب والأكواع

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن الرائب أو الزبادي.

نقوم بمزج كمية من الزبادي أو اللبن الرائب وكمية بسيطة من الخل الأبيض في طبق مناسب، ويتم مزجهم بشكل جيد للحصول علي قوام متماسك يشبه الكريم

يتم وضع هذا المزيج علي الركب والاكواع، ونقوم بتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة أو نتركه حتي يجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بغسل هذه المناطق بالماء البارد، ويفضل تكرار هذه الوصفة بشكل يومي وبعد أسبوع تحصلي علي بياض لن يحدث من قبل لهذه المناطق.

طريقة التحضير

تبييض مناطق الركب والاكواع من أهم المناطق التي لابد من الاهتمام والعناية بها بشكل يومي تقريبا، لأن إذا حدث عكس ذلك فقد يوجد اسمرار في هذه المناطق ومن هنا تظهر مشكلة لا تستطيع النساء حلها بسهولة، لأنهما من أصعب المناطق التي يمكن تفتيحها بطريقة سريعة لكن استخدام هذه الوصفة تجعل لون الركب والاكواع أبيض في خلال أسبوع واحد، لذلك من الضروري جدا الابتعاد عن الأشياء التي تؤدي إلي اسمرار هذه المناطق.