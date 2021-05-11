أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأحمر بمكون طبيعي موجود في منزلك

قد يري البعض أن صبغ الشعر باللون الأحمر من أصعب الألوان التي يتم تنفيذها علي الشعر والحصول علي النتيجة المطلوبة، وهذا لأن اللون الأحمر يعتبر من ضمن الألوان الجريئة التي يمكن أن نغير بها لون الشعر، فالبشرة الوحيدة التي تليق علي لون الشعر الأحمر هي البشرة البيضاء، وقد يوجد لهذا اللون الأحمر درجات مختلفة فهذه الدرجات ممكن أن تكون مناسبة للبشرة السمراء أو الداكنة، فمن هذه الألوان هي اللون الأحمر الغامق أو اللون الأحمر المتوهج أو اللون الأحمر الذي يشبه دم الغزال.

وأخيرا يوجد اللون الأحمر الناري لذلك من الأفضل اختيار لون الصبغة الذي يناسب لون البشرة، فعند اختيار صبغ الشعر باللون الأحمر لا تحتاري ولا تستعجلي باختيارك الصبغات الكيميائية، لأنها من أخطر الأشياء ولهذا تقدري تلوني شعرك بلون الأحمر ولكن باستخدام عدة طرق غير الصبغات، ومن هذه الطرق هي استخدام الحناء أو إستخدام أي مادة من المواد الطبيعية التي توجد في مطبخك، علي سبيل المثال أن الكركديه والبنجر ودم الغزال والشاي وغيرهم الكثير من الأشياء التي تصبغ الشعر باللون الأحمر وبنفس النتيجة، ولكن أن أغلبية الناس يفضلون استخدام الحناء لأنها من أكثر الأشياء الآمنة علي صحة الشعر.

صبغ الشعر باللون الأحمر

المكونات :

عشر ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

ملعقتان صغيرتان من دم الغزال.

كوبان من الماء الفاتر.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نحضر طبق ونخلط به الكمية المطلوبة من الحناء ودم الغزال وعصير الليمون، ثم نضع كمية الماء ونقوم بخلطهم بشكل جيد للحصول علي عجينة متماسكة القوام.

ثم نترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الشعر في جميع النواحي من الجذور و إلي الأطراف، ثم نتركه علي الشعر حوالي أربع ساعات تقريبا.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء البارد والبلسم.

طريقة التحضير