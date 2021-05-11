بدون كيس حلويات ولا ماكينة في 10 دقائق عملت أحلى بيتي فور هش ودايب دوب لازم تجربية

أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب، من أكلا العيد الشهيرة البيتي فور، فمن من ربات المنزل لا تقوم بصنع البيتي فور لتناوله في أجواء العيد المختلفة، أسهل طرق صنع البيتي فور بالمقادير الصحيحة له خلال مدة قصيرة بدون تعب أو مجهود. أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب سوف نقدم لكم طريقتين لعمل البيتي فور الهش جداً وناعم جداً بطريقة سهلة وبسيطة . مكونات عمل البيتي فور دقيق بمقدار كوبين.

سكر بمقدار نصف كوب يفضل أن يكون ناعم.

زبد بدرجة حرارة الغرفة بمقدار كوب واحد.

فانيليا بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

صفار بيضتين.

قشر برتقال بمقدار ملعقة صغيرة.

شوكلاتة أو مربى حسب الرغبة. مكونات عمل البيتي فور طريقة تحضير وعمل البيتي فور يوضع البيض في وعاء ويضاف له الفانيليا ويخفق جيدًا.

بعد ذلك يضاف لهم قشر البرتقال ويقلب.

تضاف الزبد بالتدريج مع الخفق المستمر حتى نحصل على قوام أشبه للقوام الكريمى.

يضاف السكر أيضًا بالتدريج ويظل في خفقان المكونات معًا.

يوضع البيكنج بودر على الدقيق ويقلب معًا جيدًا وبعد ذلك يتم وضعهم على المكونات السابق تحضيرها.

تترك العجينة لترتاح لنصف ساعة على الأقل.

تقطع العجينة لقطع صغيرة جدًا وتشكل حسب الرغبة.

بعد ذلك نضع البيتي فور في الصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة. تظل العجينة في الفرن حتى نحصل على لون أقرب للون الذهبي ويتم إخراجها بعد ذلك.

تترك لتبرد قبل نقلها وتقديمها. طريقة عمل البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة طريقة تحضير وعمل البيتي فورطريقة عمل البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة مكونات تحضير البيتي فور مقدار كوب واحد من الدقيق.

بيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة.

ربع كوب فقط من السكر.

بيضة واحدة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الشيكولاتة.

نصف كوب من الزبد، يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير البيتي فور يتم خلط السكر مع الزبد اولًا جيدًا، وبعد ذلك يضاف لهم الفانيليا والبيض.

تخفق جميع المكونات جيدًا، يفضل استخدام المضرب الكهربي أو العجانة.

يضاف لها الدقيق والبيكنج بودر بعد ذلك بالتدريج.

إذا كنت ترغب في صنع بيتي فور بالشكولاتة تضاف الشوكولاتة البودر للدقيق.

تترك العجينة حتى ترتاح.

يتم تشكيل البيتي فوروتدخل الفرن على درجة حرارة 180°.

تترك حتى تبرد ويتم تزيينها بالمربى أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة. طريقة تحضير البيتي فور الوسوم

أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب، من أكلا العيد الشهيرة البيتي فور، فمن من ربات المنزل لا تقوم بصنع البيتي فور لتناوله في أجواء العيد المختلفة، أسهل طرق صنع البيتي فور بالمقادير الصحيحة له خلال مدة قصيرة بدون تعب أو مجهود. أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب أحلى بيتي فور هش وناعم ودايب دوب سوف نقدم لكم طريقتين لعمل البيتي فور الهش جداً وناعم جداً بطريقة سهلة وبسيطة . مكونات عمل البيتي فور دقيق بمقدار كوبين.

سكر بمقدار نصف كوب يفضل أن يكون ناعم.

زبد بدرجة حرارة الغرفة بمقدار كوب واحد.

فانيليا بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

صفار بيضتين.

قشر برتقال بمقدار ملعقة صغيرة.

شوكلاتة أو مربى حسب الرغبة. مكونات عمل البيتي فور طريقة تحضير وعمل البيتي فور يوضع البيض في وعاء ويضاف له الفانيليا ويخفق جيدًا.

بعد ذلك يضاف لهم قشر البرتقال ويقلب.

تضاف الزبد بالتدريج مع الخفق المستمر حتى نحصل على قوام أشبه للقوام الكريمى.

يضاف السكر أيضًا بالتدريج ويظل في خفقان المكونات معًا.

يوضع البيكنج بودر على الدقيق ويقلب معًا جيدًا وبعد ذلك يتم وضعهم على المكونات السابق تحضيرها.

تترك العجينة لترتاح لنصف ساعة على الأقل.

تقطع العجينة لقطع صغيرة جدًا وتشكل حسب الرغبة.

بعد ذلك نضع البيتي فور في الصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة. تظل العجينة في الفرن حتى نحصل على لون أقرب للون الذهبي ويتم إخراجها بعد ذلك.

تترك لتبرد قبل نقلها وتقديمها. طريقة عمل البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة طريقة تحضير وعمل البيتي فورطريقة عمل البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة مكونات تحضير البيتي فور مقدار كوب واحد من الدقيق.

بيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة.

ربع كوب فقط من السكر.

بيضة واحدة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الشيكولاتة.

نصف كوب من الزبد، يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير البيتي فور يتم خلط السكر مع الزبد اولًا جيدًا، وبعد ذلك يضاف لهم الفانيليا والبيض.

تخفق جميع المكونات جيدًا، يفضل استخدام المضرب الكهربي أو العجانة.

يضاف لها الدقيق والبيكنج بودر بعد ذلك بالتدريج.

إذا كنت ترغب في صنع بيتي فور بالشكولاتة تضاف الشوكولاتة البودر للدقيق.

تترك العجينة حتى ترتاح.

يتم تشكيل البيتي فوروتدخل الفرن على درجة حرارة 180°.

تترك حتى تبرد ويتم تزيينها بالمربى أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة. طريقة تحضير البيتي فور

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