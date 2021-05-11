أسرار تحضير بسكويت اللانكشير الشهي الخفيف في المنزل

اللانكشير كثير يتساءل عن هذا النوع من الحلوى، ولأنه يندرج تحت قائمة البسكوتات اللذيذة، ويعد له مذاق مميز ذو نكهة طيبة، فهذه الحلوى مماثلة البسكويت من حيث المكونات والطريقة، ولكن يوجد بعض الإضافات التي تعطي نكهة ومذاق مختلفة، بالإضافة إلى أنه من أنواع الحلوى الخفيفة والتي تناسب كثير من المناسبات.

اللانكشير

في ظل قدوم فرحة العيد وبدأ عمل جميع أصناف الحلوى، فيعد اللانكشير أول أنواع الحلوى البسيطة التي يتم تصنيعها من داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، بالإضافة إلى أنك تحصلين في النهاية على طعم رائع.

طريقة عمل اللانكشير من المنزل

من أسهل الطرق والمؤمنات التي يمكن تحضيرها في وقت بسيط دون إجهاد وأقل تكلفة وجميع المكونات في متناول الجميع.

كوبان من دقيق حلوى

كوب وربع من الزبدة السائلة في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الناعم .

بيضة.

نصف كوب من النشا.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بشر جوز هند ناعم حسب الرغبة.

رشة ملح

يمكن استخدام المربى أو صوص الشوكولاته أو عسل أبيض.

نبدأ بتشغيل الفرن كي يسخن في حين عمل كل الخطوات الآتية.

نبدأ بخفق الزبدة حتى تصبح كالكريمة ثم نضيف إليها السكر الناعم ونستمر في الخفق.

نخفق البيضة في وعاء آخر مضاف إليها الفانيليا واخفقي، ثم ضعيهم على الخليط السابق حتى ينتج لديك خليط كريمي أبيض هش.

ضعي الدقيق في وعاء آخر وعليه البيكنج بودر والملح وقومي بتحريك الدقيق كي يتجانس الدقيق مع المواد الأخرى.

أضيفي خليط الدقيق على الخليط السابق بشكل تدريجي حتى تلتم العجينة وتصبح عجينة لينة متماسكة.

نغطي العجينة كي ترتاح ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ونقوم بتشكيله على شكل كرات صغيرة ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين الكرات.

نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة أو حتى ينضح اللانكشير ويتغير لونه للون الذهبي.

إخراج الصينية من الفرن وتركها تبرد ثم نقوم بتزين اللانكشير ووضعه في طبق التقديم وبالهنا والشفا

مقادير عمل اللانكشيرالتزينطريقة تحضير اللانكشير